涉貪詐領逾5400萬元 台南市府約用人員等3人遭訴

（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市政府社會局約用人員陳姓女子，涉嫌勾結特約醫療器材業者羅姓男子、黃姓女子，近5年詐領補助款逾新台幣5400萬元。台南地檢署今天偵結起訴，請求台南地院量處適當之刑。

南檢今天指出，陳姓女子是社會局長期照顧管理中心約用人員，承辦長期照顧輔具購置及居家無障礙環境改善服務相關業務，得知衛生福利部照顧服務管理資訊平台系統和台南市政府會計資訊管理系統未完整介接而存在無法勾稽比對，也無實際查核機制等漏洞。

陳女接著涉嫌勾結羅男、黃女製作虛偽不實的日期、買受人、品項、金額等內容文書及發票憑證，再向社會局詐領長期照顧輔具購置及居家無障礙環境改善服務等相關補助款。

南檢統計，陳女等人於民國109年8月至114年5月，共詐領5407萬3174元，其中陳女分得4953萬8963元，羅男分得215萬2508元，黃女分得238萬1703元。

全案送辦後，陳女所有現金110萬元，加上台幣、外幣金融帳戶存款等共3034萬117元，依法發還台南市政府。另依法院裁定扣押陳女所有價值1131萬元的房屋、土地及查扣相當金額保單、股票等，由法院認定價值與沒收。

陳女、黃女犯罪後自白犯罪，羅男僅坦承部分犯行；陳女則繳交或經查扣部分犯罪所得財物，南檢請台南地方法院酌情量處適當之刑。（編輯：黃世雅）1150113