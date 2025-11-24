涉貪遭求處24年2月徒刑！陳歐珀500萬元交保、需科技監控

即時中心／潘柏廷報導

民進黨前立委陳歐珀任內，涉嫌收受聯興國際物流公司賄賂約4百萬元，並利用立委職權推動《商港法》修法護航業者；同時，他又被指控涉嫌詐領助理費，今年8月檢方依涉犯貪污等罪嫌，起訴陳歐珀等16人，而陳歐珀則被檢方求處24年2月；稍早獲得消息，台北地方法院今（24）日開庭提解在押的陳歐珀出庭訊問後，最後決定裁定對方500萬元交保，但必須配戴電子腳鐐科技監控。

檢廉獲報調查，陳歐珀於立委任內，涉嫌長期收受聯興國際物流公司不正利益。聯興公司時任董事長洪英正每月定期匯款至少5萬元給陳，作為洪文宗的顧問費，不法金額高達約4百萬元；陳也運用立委職權，以開公聽會等方式，為聯興爭取減少承租基隆碼頭租金。

此外，陳歐珀成立的「台灣勁宜蘭發展協會」，由徐慧諭擔任協會代表人，疑將公益款項挪作私用；夫妻2人在陳卸任前3年，帳戶突有千萬元不明財產資金，與立委薪水顯不相當。

2018年德國籍貨櫃輪「梅爾斯號」意外撞擊基隆東岸碼頭，致聯興承租的貨櫃儲運場的起重機等設施受損嚴重。聯興物流公司疑似請託陳歐珀於2020年推動「商港法第72條」等修法，以便未來發生類似事件時，廠商能獲全額賠償。

北檢認定，陳歐珀涉貪污收賄413萬5,922元、50萬元，詐領助理費411萬2,170元，合計829萬8,092元；徐涉公益侵占罪110萬，並對陳歐珀夫妻等16人提起公訴，陳共被求刑24年2月，徐共被求刑8年8月。

