涉貪防火牆恐倒塌！《鏡週刊》爆檢將約談李麗娟 黃國昌嗆：黨檢媒三位一體再進化

民眾黨主席黃國昌身陷狗仔集團風波，《鏡週刊》今天（9日）報導，凱思國際人頭負責人李麗娟近日極可能遭約談，黃利用凱思收錢辦事的貪污罪行恐將一一倒下，面臨至少7年以上刑責。對此，黃國昌今天一早透過辦公室發聲明痛批，《鏡週刊》持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，自己不會姑息，因此已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

繼凱思國際負責人李麗娟遭《鏡週刊》直擊確認只是人頭，加上黃國昌的小姨子高翬突然收掉耘力公司，為避免串、滅證，檢調近日極可能首度約談李麗娟。

此外，凱思金主、黃的姻親、高翬L姓表弟因涉嫌奉命代辦存款作為凱思國際資本，視同第二道防火牆，也同樣遭檢調鎖定。黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將如骨牌一一倒下，面臨至少7年以上刑責。

對此，黃國昌今天上午透過辦公室發聲明回應，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，《鏡週刊》都可以「暸若指掌」，儼然在幕後指揮。

黃國昌批評，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實柯文哲主席所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。

黃國昌表示，對於《鏡週刊》持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑姻親匯款成立凱思公司，被打臉後改口注資，今天又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞，除說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童。

黃國昌直言，面對這些卑劣行徑，自己不會姑息，因此已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。



