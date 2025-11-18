即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌透過凱思國際豢養狗仔集團風暴持續擴大，根據媒體今（18）日最新報導指出，黃國昌實質指揮的狗仔基地大本營凱思國際，竟有資金回流他私人口袋，公司人頭負責人李麗娟形同白手套幫忙洗錢。而多位曾受雇於凱思跟拍黃國昌政敵的狗仔，已到案接受檢調約談，並提供多張手機對話截圖，確認下達指令跟拍綠營黨政人士的藏鏡人就是黃國昌。

黃國昌「養狗仔監拍政敵」成近來政壇熱議話題，根據《鏡週刊》今日最新報導指出，根據曾任職凱思國際的知情人士透露，多位曾受雇凱思跟拍黃國昌政敵的狗仔，已到案接受檢調約談。並提供多張手機對話截圖，確認下達指令跟拍綠營黨政人士的藏鏡人就是黃國昌，李麗娟只是凱思國際掛名的負責人。

週刊掌握，黃國昌姻親在2021年匯出第一筆資金，成為凱思國際的神祕金主，後來凱思國際在2022年大手筆拿出1,000萬元投資《民報》，之後再由張晉源接手擔任董事長。

過去《民報》創辦人陳永興醫師曾透露，當初接掌《民報》的經營者為「太陽花世代後的年輕人團隊」，所指的就是黃國昌，張晉源其實也只是人頭，顯示黃國昌才是藏身幕後的影舞者。

週刊報導也提到，檢調專案小組依據凱思雇用員工的勞健保資料及匯款紀錄，除了找到跟拍綠委王義川獲不起訴的四名狗仔，包括其他未曝光狗仔也至少約談二次。有人更提到最早在黃國昌成立的揭弊者協會任職，後來也去當狗仔埋伏跟監，直到凱思國際成立，才改換地點上班及領薪水。「雖然狗仔領薪的單位不同，但跟拍或撰稿的工作內容都一樣，而且發號施令的首腦就是黃國昌。」

快新聞／涉貪風暴擴大！凱思國際資金回流黃國昌 狗仔2度應訊咬出下令藏鏡人

已受檢調約談的狗仔直指，發號施令的首腦就是黃國昌。（圖／民視新聞資料照）

除對話截圖外，凱思國際成立的首筆資金1百萬元，是由黃國昌的姻親注資，後來增資到1千5百萬元；至於資金來源，一位是前國民黨立委陳建平，另一位則是智邦科技創辦人黃安捷，皆曾是《鏡電視》的零元股東。

「然而，這些人都和負責人李麗娟沒有任何連結，反而跟黃國昌關係密切。」週刊質疑，當時與黃國昌友好的立委陳椒華與陳琬惠接連質疑《鏡電視》申設爭議，黃國昌在當上民眾黨不分區立委後也接續緊咬，「無疑將凱思國際當成收錢辦事、洗錢的白手套機關。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／涉貪風暴擴大！凱思國際資金回流黃國昌 狗仔2度應訊咬出下令藏鏡人

