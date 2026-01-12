涉貪一審判7年10月再上訴？陳怡君：待收判決書與律師討論

台北市議員陳怡君。 圖：翻攝自X / 中山大同陳怡君

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，士林地方法院今（12日）宣判，陳怡君7年10月徒刑，褫奪公權5年，並須繳回455萬餘元所得；另辦公室主任張惠霖則被判處5年10月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。陳怡君受訪表示，尊重司法，待收到判決書後，會再與律師討論是否上訴；至於是否繼續選市議員，她則說，目前沒想那麼多。

陳怡君稍早接受《Newtalk新頭殼》電訪，對於一審判決出爐，是否會上訴？她回應，尊重司法，待收到判決書後，會再與律師討論是否上訴。

記者詢問，一審判決出爐後，面臨民進黨依規定將停權，恐無法再參選議員？是否會以無黨籍繼續參選？陳怡君說，她今天因為重感冒休息，且手上還有很多選服，目前沒有想那麼多。

據起訴書指出，陳怡君與議會研究室主任張惠霖，涉利用3名親友名義，向議會詐領公費助理補助款，共詐領助理費384萬8568元。張惠霖每月將助理費領出後，以現金方式存入友人帳戶，並陸續用於繳納住處與服務處租金、股票交易等用途。另陳怡君被控收受建商賄賂70萬多元。

