涉貪 責付議長戴錫欽 葉林傳獲准赴澳紐考察

台北市議會副議長葉林傳（中）涉犯貪汙等案遭北檢起訴，聲請解除限制出境於明年初率團出訪獲准。圖為今年8月他前往北檢複訊。（本報資料照片）

台北市副議長葉林傳因貪汙圖利等案件遭訴，移審台北地院後，他被限制出境及電子監控。葉林傳日前以議會公務考察為由，聲請於民國115年1月26日至2月10日，帶領議會訪問團前往澳洲及紐西蘭等地考察。台北地院認為其出境目的正當，在葉提出100萬元保證金後，上周裁准於考察期間暫時解除限制出境、出海及科技設備監控，由議長戴錫欽及律師林俊儀共同責付。

葉林傳被控經營賭博電玩，為讓電子遊藝場取得限制級證照，利用議員職權修法開後門，圖利314萬餘元，北檢9月底依賭博、圖利等罪起訴。

偵查期間，他以500萬元交保，並遭限制出境8月及科技監控。

葉林傳聲請指出，他計畫率領北市議會訪問團，前往澳洲黃金海岸、墨爾本以及紐西蘭奧克蘭、威靈頓等多個城市，進行姊妹市訪問與市政建設交流。

他強調，議會此類公務考察行之有年，且依據行政院及內政部函示，此類交流活動經費執行，須由議長、副議長親自率團，不得授權祕書長、一級主管或資深議員代理。

葉林傳表示，自112年起每年均擔任參訪團團長，熟稔相關程序與外交禮儀，由他帶領議會訪問團確有必要，但檢方不同意其聲請。

法院審理認為，葉林傳身為現任副議長，參與姊妹市交流確屬公務所需。依相關規定，考量該任務難以由他人代行，為免影響議會推展城市外交，因此認定他有出境的必要性。

法院裁定，葉林傳在提出100萬元保證金後，准予在明年1月26日至2月10日間解除限制。戴錫欽及辯護人均出具聲明書，願負起責付責任。法院強調，葉林傳最遲要在2月10日回台，並配合重新裝置科技監控。