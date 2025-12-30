涉貪1289萬、一審累加刑期恐達499年！苗栗三灣前鄉長温志強疑棄保潛逃

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉上百件弊案，一審累加刑期達499年，疑已棄保潛逃。翻攝臉書



苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強遭控在任職期間利用職務收受賄賂，涉入數百件弊案，不法所得高達1289萬元，一審判決今年8月出爐，認定温志強涉犯134次罪刑，刑期分別為10月至10年6月不等，若採一罪一罰，刑期將達499年。沒想到，案經上訴到台中高分院，近日開庭温志強卻未出庭，才得知他早已在10月搭機前往香港，目前行蹤不明，恐涉棄保潛逃。

温志強於任職三灣鄉長期間，多次利用督辦鄉公所各項公共工程之職務上機會，向承攬政府採購標案之廠商收受賄賂，又利用三灣鄉公所2020年兩度辦理清潔隊隊員甄選之機，分別向有意應徵者或應徵者之親友收取賄款，不法獲利合計達新台幣1289萬8100元。

温志強2022年4月被苗栗地檢署搜索後收押，8月時檢調偵結認定温志強利用工程、人事案收受賄賂高達131案，另涉及不法洗錢，收回犯罪所得逾1289萬餘元，並依涉犯《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》、《洩密罪》及違反《政府採購法》起訴。此外，由於温志強涉貪事實明確，監委在2023年1月以13比0通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

據《聯合報》報導，温志強偵查時曾遭羈押，當時苗栗地院審理時裁定百萬元交保，8月認定温涉犯貪汙治罪條例中違背、不違背職務收受賄賂罪，共134次犯行，分別判刑10月至10年6月不等徒刑，褫奪公權4年，若採一罪一罰，刑期將達499年，由於温志強另涉他案遭判刑仍在審理，一審認為未來有合併定應執行刑可能，未定應執行刑。

如今傳出温志強已在10月出境香港，目前行蹤不明，具保人胞兄出庭說，不知温人在何處「聯絡不上」。温志強的公設辯護律師則指出，温出境時，法院並未裁定限制出境、出海處分，他後續即與温失聯。律師強調，温志強承認有收錢，但否認有檢方指控洩密、圍標及違背職務收賄等情事。

法院指出，此案今年8月間由苗栗地院審結，台中高分院11月收案，當時苗栗地檢署上訴理由補充狀曾希望二審檢察官審酌，向法院聲請對温施以科技設備監控，以利後續審判、執行程序，但法官透過出入境資料發現，温已在10月底搭機飛往香港，是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料裁定。

