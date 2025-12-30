涉貪129件被判400多年 前苗栗三灣鄉長温志強疑棄保潛逃

前三灣鄉長溫志強涉129貪瀆案判刑400多年，二審審理期間疑棄保潛逃出境。（圖：檔案照片）

苗栗縣前三灣鄉長温志強被控於2018至2021年擔任鄉長期間，涉及工程及人事收賄案件129件。今年8月苗栗地院判處每案各2年到10年半不等刑期，加起來刑期總共400多年。不料，全案移審二審，温志強開庭未到，法官才發現溫志強已在10月出境，搭機前往香港，目前不知去向，疑棄保潛逃。

苗栗地檢署表示，温志強案由苗檢於2022年8月間起訴，審理期間長達3年，苗檢於今年8月19日一審判決後，即提起上訴，並於10月13日發文向法院主張科技設備監控，當時温志強尚未出境。但一審法院未對被告為科技設備監控。至於是否沒入100萬保證金或發布通緝，將由台中高分院合議庭決定。

據了解，温志強被控於2018至2021年，任三灣鄉長期間涉及工程及人事收賄案件129件，被查扣賄款1289萬8100元。苗檢偵結起訴後，全案移送苗栗地院，一審合議庭判處溫志強400多年刑期，法官裁定温志強以100萬元交保，並未限制出境。對此台中高分院表示，温志強在10月21日就出境，但台中高分院直到11月4日才收案，收案時温志強已經出境，至於一審苗栗地院為何沒有限制出境、出海，或者給予電子腳鐐科技監控等強制處分，須由苗栗地院合議庭說明；另外，是否沒入100萬保證金或發布通緝，將由台中高分院合議庭決定。（彭清仁報導）