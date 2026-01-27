涉貪1455萬元助理費二審仍獲緩刑5年 黃紹庭：尊重司法

黃紹庭疑涉浮報助理費，自2014年起共詐領助理費1,455萬元。（翻攝自臉書＠黃紹庭）

國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，黃坦承犯行並繳回1,455萬元犯罪所得。高雄地院去年6月一審判2年有期徒刑、緩刑5年、褫奪公權5年；全案上訴後，高雄高分院今日二審宣判，仍維持徒刑2年、緩刑5年。對此，黃紹庭表示，尊重司法判決。

檢調接獲黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，於前年9月26日兵分多路搜索，然黃在檢調搜索前一刻搭機前往廈門，一度神隱30小時，直至27日才錄影片自清，並於29日搭機返回高雄，旋即遭搜索、查扣相關證據並執行拘提。

檢方後續偵辦發現，黃紹庭除用人頭請領助理費，還涉嫌以低薪高報方式詐領公帑，並按月匯款3、4萬到妻子名下帳戶，因妻小長期在美國生活，故被認定是詐領助理費的一環，黃還將詐取的助理費支付服務處水電費用。

黃紹庭對檢方指控的犯行全部坦承，並繳回犯罪所得1,455萬元，檢方偵結黃紹庭夫妻與12名助理起訴，高雄地院去年6月30日宣判，《貪污治罪條例》的利用職務詐取財物罪判黃紹庭徒刑2年，緩刑5年，繳交公庫150萬元。

高分院今（27日）上午二審宣判，刑度仍維持徒刑2年、緩刑5年，不過繳交公庫增加為200萬元，另增加接受法治教育7場次，全案仍可上訴。對此，黃紹庭指出，尊重司法判決；國民黨高雄市黨部也稱尊重判決，會依黨內相關規定辦理。

