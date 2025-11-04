涉貪1496萬…林岱樺卑求回家：「衣服只能穿同一套」！法官回應了

記者簡榮良／高雄報導

選戰進入深水區！民進黨立委林岱樺最早問鼎高雄市長大位，1日在岡山舉辦首場造勢晚會，現場喊出3萬人相挺展氣勢，但要求現場支持者，不論真實年紀為何，只要接到民調電話，下意識謊報28歲踩紅線；黨中央說重話「若違規，黨紀懲處」。只是林岱樺身上扛的擔子可不輕，目前深陷詐領1400萬餘元助理費案，上個月27日首度出庭，卑微請求就回家，因為「衣服只能穿同一套」。對此，法院認為她聲請有理，准許11月起可回家與家人同住。

林岱樺上個月27日首度出庭，卑微請求就回家，因為「衣服只能穿同一套」，法官准了。（圖／翻攝畫面）

林岱樺涉詐領1496萬元助理費與加班費，還被查出疑透過通法寺侵佔政治獻金，高雄地檢署偵結起訴林岱樺、胞弟林岱融、胞妹林岱縝、弟媳王瓊翎等10人，另依公益侵佔罪起訴通法寺住持釋煌智。林岱樺上個月27日首度出庭，庭訓結束後，林岱樺怒批檢方「編造死人筆錄」，但在法庭上可是聲淚俱下。

「公權力對她該搜、該押都做了，從今年2月搜索後，一家人和助理就像驚弓之鳥不敢往來，怕又被檢察官搜索」林岱樺在庭上哽咽請求法官開恩，透露自己寄人籬下，「衣服只能穿同一套」，她不請求解除限制住居、境管，只是卑微的請求回家住。

涉入貪污案後，林岱樺與媽媽只能在公開場合短暫會面。（圖／記者簡榮良攝影）

雄院合議庭認為，還沒對林岱樺為具保、限制出境出海強制處分，就算林岱樺與林岱縝未同住，若有心串證，也可持用他人手機或電腦使用LINE等通訊軟體串證。

法官則認定，檢方僅憑林岱樺與林岱縝恐有串證之虞，而禁止變更限制住居地，有違比例原則中的合適性原則，林岱樺主張生活及飲食不便，已影響國會議員及公務運作執行，並非毫無根據，准許11月起可回家與媽媽、妹妹同住。

只是一波未平，一波又起。林岱樺1日在岡山舉辦首場造勢晚會，現場喊出3萬人相挺展氣勢，其中主持人一搭一唱，要求現場支持者，不論真實年紀為何，只要接到民調電話，下意識謊報28歲，也不諱言初選重視年輕人意見，年齡有加權分數，被質疑踩紅線。林岱樺雖然事後解釋，純粹是主持人之間角色對演情境；但市黨部發聲明，別干擾遵守民調作業；黨中央則說，若違規，黨紀懲處。不難看出自己人都不站在自己這邊。

一波未平，一波又起，造勢晚會上要求白髮族謊報28歲救民調踩紅線。（圖／翻攝畫面）

