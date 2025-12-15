涉貪2千餘元獲緩刑 清潔員上訴原因曝光

屏東宋姓清潔隊員涉嫌侵占報廢電腦等物，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回並定讞。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東宋姓男子自軍職退役，任職新園鄉公所清潔隊員期間，被控侵占報廢電腦等產品，經高雄高分院依貪瀆罪宣判緩刑，他指侵占報廢品僅2千餘元，但因褫奪公權導致軍人優惠存款受損，還要支付國庫15萬元，上訴要求從輕發落被駁回並定讞。

判決書指出，自1994年11月10日起，至2021年3月2日退休為止，被告宋男任職屏東縣新園鄉公所清潔隊隊員，負責辦理清潔隊文書、差勤作業、資源回收等業務。

2020年12月16日，宋男將辦公室報廢印表機，開車載回其住處外，又於同月25日不顧鄒姓隊長勸阻，執意自鄉公所搬走電腦主機，後經鄒電話向宋妻催討，宋始歸還印表機及電腦主機。

屏東地院和高雄高分院依侵占公物罪，判處宋有期徒刑1年半、緩刑4年，需支付國庫15萬元，並褫奪公權2年。

他上訴指出，報廢產品僅2402元，支付國庫應改為2萬元以下，另其軍人退役，有優惠存款，但因褫奪公權2年而沒有利息，要求改為2月即可，始符合比例原則，但被最高法院駁回，全案落幕。

