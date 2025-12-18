涉貪2審無罪高虹安淚喊我回來了

新竹市長高虹安（前）十八日復職，返回市府上班，一早市府聚集局處首長、公務員與支持者獻花。（記者曾芳蘭攝）

記者曾芳蘭∕竹市報導

因涉貪汙案停職一年五個月的新竹市長高虹安十八日復職，返回市府上班。一早市府內外聚集局處首長、公務員以及支持者獻花，熱情簇擁，場面一度失控。對於是否會與藍營合作競選連任？她說，將拜會民眾黨、國民黨主席，有詳盡決定再對外說明。

高虹安上午回到市府上班，十一時出席復職後的第一個公開行程「新竹市消防局二０二六消防形象月曆發表記者會」。

「我回來了，希望大家都能趕快回到崗位工作」，高虹安說，經過一年多風風雨雨，可以走進最熱愛、最牽掛的市政府看到大家，心情很激動；而經歷過這麼多低谷、人生中逆境，她現在也比人生中任何一個時候更加沉穩，更加了解責任的重要性。

高虹安哽咽地說，這一年多的時間，對每天在崗位上忙碌的人來說，也許一眨眼就過去了；但對她而言，是一段被迫按下暫停鍵、格外漫長的時光。無論是二０二二年以九萬八千多票支持她選上市長；還是今年大罷免期間，以十二萬多票全國最高票讓她留下來擔任市長，這些選民的支持都是身上最重的負擔。「我會把全部心力放回市政工作，和大家並肩作戰，把事情繼續做好、做到位」。

高虹安說，貪汙的標籤很沉重，任何人都難以承受，尤其是公眾人物。二審的判決結果讓貪汙標籤從她身上移開，是非常重要的事，也希望綠營支持者或網路上的言論盡量克制。

關於內政部擬補發停職期間薪水，高虹安說，目前還不太知道確切補發多少薪水、何時補發，一切依法處理。

至於是否擔心高檢署上訴成功？高虹安指出，檢察官有其職權，她都尊重；如果上訴到三審，還是會繼續在司法的戰場上努力。