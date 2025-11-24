涉貪500萬交保！陳歐珀關百日獲釋 滿頭白髮身形消瘦畫面曝

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

民進黨前立委陳歐珀任內涉嫌收受聯興國際物流公司賄賂約400萬元，並利用立委職權推動《商港法》修法護航業者，還涉嫌詐領助理費，不法所得合計874萬餘元；不僅遭檢方起訴求刑24年2月，更被羈押長達174天，直到今日才獲台北地院裁准500萬元交保並限制出境及住居8個月，還須配戴電子腳環。傍晚陳歐珀辦完交保等程序離開北院，只見他滿頭白髮，整個人消瘦許多。

北院表示，陳歐珀於提出新台幣500萬元的保證金後，准予停止羈押，並限制住居，及停止羈押之日起限制出境、出海8月，應遵守不得與同案被告、妻子徐慧諭有任何探詢案情的行為，亦不得與其他同案被告及本案後續尚待傳喚到庭進行交互詰問之證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為；對方也必須接受適當的科技設備監控8月，並配戴電子腳環。

民進黨前立委陳歐珀。（圖／民視新聞）

陳歐珀已在下午5、6點期間辦完交保手續，並走出北院；只見他滿頭白髮，且身體也消瘦一大圈，被記者提問也都沒回答，便搭車離開現場，相關畫面也隨之曝光。

