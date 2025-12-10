涉貪6萬2240元 前台南研考會主委蒙志成夫婦遭訴

（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市政府研究發展考核委員會前主委蒙志成，在職期間涉嫌使用「為民服務費」6萬2240元作為私人聚餐等非公務用途，南檢日前偵結起訴蒙志成夫妻2人，請求量處適當之刑。

台南地檢署偵辦蒙志成涉貪案，蒙志成的李姓妻子也被列為共犯，2人都被起訴。檢方今天指出，蒙志成夫妻坦承犯行，深表悔意，偵查中已繳回全數犯罪所得共新台幣6萬2240元，涉犯數罪各次金額也都在5萬元以下。

台南檢調今年6月搜索傳訊蒙志成及妻子2人，漏夜偵訊，訊後分別以50萬元及5萬元交保，並限制出海、出境。蒙志成交保後立刻請辭研考會主委。（編輯：李淑華）1141210