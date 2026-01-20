涉買通軍人刺探軍機！林宸佑金流成關鍵 恐有更大咖藏鏡人指揮

即時中心／綜合報導

《中天新聞台》記者兼主播林宸佑因涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪，17日傍晚遭橋頭地院裁定羈押禁見；據媒體報導，檢調訊問林宸佑時，被問到為何匯款給多位士官兵？幾乎都答稱「不知道」「忘記了」或稱「幫忙人家」；然而一併遭約談的現、退役士官兵多稱與林宸佑不熟，也沒跟他借錢應急，雙方供詞大相逕庭。種種跡證顯示，該共諜組織分工縝密，也不排除有更大咖的藏鏡人隱身幕後統籌指揮，並且與中共統戰部有關。

根據《鏡週刊》掌握，檢調是趁林宸佑結束台東渡假返回台北後，在上週五（16日）一早上班前亮出搜索票動手逮人，不僅搜索租屋處，還扣得手機及電腦，加上相關內容乾淨，不論Line、微信或合作往來的電子郵件內容全都保留，工作群組對話也很完整，對檢調而言宛如大秘寶，甚至連名下的泰達幣也一併查扣。

由於林宸佑當天有班、還有3個網路節目，中天電視發現他未到班竟是因為被檢調帶走，公司高層即協助他找律師，消息也因此不脛而走。「敢用自己帳戶收錢匯錢，不難看出林宸佑的高調、靠勢。」知情人士表示，只要逐步攻破林宸佑的金流與微信通聯群組，很有可能溯源接觸他的統戰管道，讓這起國安案件持續向上發展。

另外，由於林宸佑集團刺探的軍機是國軍新式飛彈，相當敏感，早已引起檢調單位注意；據報導，林宸佑被檢調帶走後，知道金流已被徹底查完，就連匯款對象也一併遭約談，案情恐對他不利，因此應訊態度顯得格外低調，不見平日盛氣凌人的囂張模樣。

當天一併遭約談的9位現、退役士官兵，訊問時多稱與林宸佑不熟、也沒跟他借錢應急，與林的供詞大相逕庭；況且既然雙方不熟，林如何知道要匯錢給哪位士官兵？帳號與數千元到數萬元不等的匯款金額又是聽誰指示？種種跡證都顯示，該共諜組織分工縝密，有人負責吸收軍人、有人負責提供資金，同時也不排除有更大咖的藏鏡人隱身幕後統籌指揮，並且與中共統戰部有關。

至於林宸佑帳戶裡的金流明顯與收入不成比例，專案小組不排除中共循此平台與他搭上線，再透過支付寶、微信或其他地下匯兌管道，將人民幣轉入台灣讓林換成新台幣行賄士官兵，藉此換取國軍飛彈部署及漢光演習等機敏資訊。

桃園市調處多次申請搜索票遭駁！改聯合高雄市調處偵辦 向橋頭地院聲請搜索票「一次過關」

據《鏡週刊》調查，林宸佑共諜案起於調查局桃園市調處掌握，林涉嫌以金錢收買現役軍人，在去年多次向台北地院聲請搜索票；然而法官認為調查局掌握的證據不夠充足遭駁回，讓桃園市調處碰一鼻子灰。

但桃園市調處認為林宸佑等人的金流已清查完備，加上軍方有多人洩密收賄，不是觸犯《國安法》就是貪汙罪，經研議後決定另起爐灶，以其他同案被告在高雄住居所為管轄，聯合高雄市調處偵辦，並向橋頭地院聲請搜索票，結果一次就過關。

由於橋頭院檢轄區共有5個敏感的陸、海、空軍事基地，包括高雄旗山陸軍八軍團指揮部、左營海軍基地及海軍陸戰隊九九旅、岡山空軍基地和旗山空軍防空暨飛彈指揮部，主官都是中將或少將出任，可見軍事地位之重要。經搜索果然大有斬獲，且有人認罪，但這也凸顯法官核票與國家安全等議題的認知恐有所衝突。

