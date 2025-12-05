涉資安疑慮不配合台灣法規 林月琴揭露小紅書違反逾15項檢驗項目 7

內政部宣布針對小紅書等高風險社群平台採行限制接取措施，引發在野黨批評干預言論自由。對此，民進黨立委林月琴今（5）日表示，批評者忽略真正問題核心，將政策淪為嘲諷攻擊，顯見其對資安風險缺乏理解。

林月琴指出，政府並非因該平台屬中國背景，或詐騙規模大小而採取限制措施，而是小紅書長期拒絕配合台灣法令要求，包含不提供聯絡窗口、不回覆主管機關要求說明，也無在台法人，使政府無從啟動法律責任。她舉例，今年臉書因未符合法規遭數發部裁罰超過千萬元，但若同樣狀況發生在小紅書，「台灣政府無法裁罰、無法要求改善，更無法保障受害民眾權益」。

林月琴更指出，小紅書涉嫌違反多項個資安全檢測，高達15項未達標準，且仍存在將資料傳回中國疑慮；在沒有配合義務及透明度的情況下，政府必須採取管制措施，以維護使用者安全。

針對在野黨反嗆「何時禁臉書」，林月琴反批論述狹隘，忽略臉書在台有法人、願意接受管理且依法回應主管機關要求，與拒絕配合的情況本質不同。

林月琴強調，政府並未全面封鎖，而是提供一年改善期，若小紅書願意依法設立對口、接受管理、改善資安項目，系統限制有機會解除。她表示，政府在執行保障民眾安全責任時承受無端抨擊，「努力在做，卻被說風涼話，誰能不憤怒？」

