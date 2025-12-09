涉賣假藥海撈166萬、屏蔽IP阻檢警調查 天一愛3高層被起訴

天一愛公司涉犯違反藥事法。（圖／翻攝畫面）

天一愛本草生技公司涉犯未經許可於網路販售上女性調理中藥，並宣稱可以協助小產之女性將惡露排乾淨等不實功效違反藥事法，且在衛福部通知下架後，業者還利用IP位置阻撓檢警追查。台北地檢署今日（12月9日）偵結，依照販賣偽藥罪嫌等罪起訴朱、白、黃3人以及天一愛公司。

根據起訴書，2022年10月7日朱耿慶、白凱文、黃鼎文3人獲得「愛小月」產品組合內之「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」藥液成分以及比例後，委託藥廠製作成品，以天一愛本草生物科技股份有限公司名義，透過由黃鼎文設立非爾沃整合行銷公司，在官網、MOMO、PChome、蝦皮等管道販售。

在上述通路中「愛小月」產品資訊號稱能協助小產女性將惡露排乾淨，並可以達到調理月經功效，不過經過衛福部鑑定以後，發現「愛小月」產品組合內的「淨化精萃」以及「舒孅精萃」整體來說僅為生化湯加減方，而「養氣精萃」、「補身精萃」、「美妍精萃」則均為十全大補湯基準方之加減方，朱、白、黃3人涉犯藥事法。

衛福部於2024年11月要求非爾沃公司將產品下架後，業者於同年11月28日前往天一愛公司進行稽查，發現天一愛公司確實涉販賣偽藥，違反藥事法規定。後續，天一愛公司甚至透過海外網站名義，於我國境內繼續販售，更藉由屏蔽政府機關IP位置阻撓相關單位調查。

不過，檢方考量到後續3名被告在偵查過程中已經坦承犯行，知所悔悟並已繳回全數犯罪所得166萬4410元，故建請法院均量處適當之刑，並沒收其犯罪所得。

