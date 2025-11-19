涉賣毒蛋 龍忠蛋行透過律師喊冤

彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前驗出芬普尼超標，陳姓負責人兩度遭彰化地檢署傳喚，檢方認定陳男違反《食品安全衛生管理法》及詐欺等罪，18日晚間諭知40萬元交保。據悉，陳男在暫時解除移動管制時出貨是盼減少停售損失，與3名畜牧場員工均堅稱合法用藥、不知芬普尼來源。龍忠蛋行則透過律師發聲明強調，5日、9日到文雅進貨時，均無任何移動管制跡象，「絕無在知情之情況下販售含有芬普尼之雞蛋」。檢方19日指出，全案持續偵辦中。

防止毒蛋流入市面，彰化縣政府針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，20日起先檢驗15場曾被檢出藥物殘留及產量較大的高風險蛋雞場。

衛福部本周已啟動擴大查驗，部長石崇良昨表示，將優先擴大稽查籠飼雞蛋（溯源編號C），由農業部提供洗選蛋場名單，供衛福部針對高風險產品稽查。食藥署副署長蔡淑貞說明，昨日上午已發函地方衛生局，擴大稽查衛生機關監管的洗選蛋場，依風險評估後抽樣，預計今年底前檢驗100件，其中55％為高風險產品。部分附設在畜牧場內的洗選蛋場，則由農業部畜牧司主責。

檢方偵辦文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標案，龍忠蛋行林姓負責人20萬元交保、文雅畜牧場陳姓負責人40萬元交保，檢方17日曾約談3名畜牧場員工，釐清藥品來源、蛋品流向及是否違反移動管制相關規定。

龍忠蛋行透過律師發聲明表示，8日接到文雅畜場來電告知，指當天接獲彰化縣動物防疫所通知雞蛋檢驗合格可以放行，基於對彰化縣防疫所及雙方合作多年之信任，於9日前往文雅進貨，且5日及9日前往文雅進貨時，現場無任何移動管制跡象。豈料，台中市食安處10日擴大抽查時，查驗出9日進貨的雞蛋芬普尼超標，才知道9日的蛋有問題，強調絕非知情下販售含有芬普尼的雞蛋。

針對中研院前研究員何美鄉建議應銷毀被芬普尼汙染的蛋雞，彰化縣動防所指出，芬普尼在雞隻體內的代謝半衰期約8至14天，完全代謝約2至3周，目前暫無撲殺全場4萬多隻雞的計畫。農業處長郭至善表示，蛋雞屬畜牧場主財產，若感染類似禽流感等疫病，可依《動物傳染病防治法》預防性撲殺，但此次事件非疫病，無法令依據可撲殺蛋雞。