涉走私市價逾億元私菸進興達港 船長等5人遭起訴

（中央社記者張已亷高雄22日電）檢警查獲漁船船長等5人涉嫌利用3艘漁船走私逾101萬包私菸進入高雄興達港，經橋檢估計，私菸市價總計約新台幣1億元，16日偵查終結，依涉犯菸酒管理法等罪嫌起訴。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，「金佶利29號」漁船張姓船長、「金佶利27號」漁船陳姓船長、「全豐滿號」漁船夏姓船長在8月間，涉嫌分別駕駛3艘漁船前往公海及領海海域，接駁未經許可輸入的私菸後，再陸續駛入高雄市茄萣區興達漁港停靠卸駁。

檢方調查，後續由涉嫌負責指揮調度接應車輛的賴姓男子，指揮林姓貨車司機至現場載運私菸。經專案小組持搜索票搜索，在興達港及茄萣區道路查獲私菸。

檢方表示，自漁船及貨車扣得未向主管機關申報進口的私菸共101萬2150包，包含81萬7130包紙菸、19萬5020包加熱菸，市價約1億元。

檢方指出，16日偵查終結，張男等5人涉犯菸酒管理法第45條第2項之輸入私菸罪嫌，依法提起公訴，扣案私菸則聲請法院宣告沒收。

橋頭地檢署檢察長張春暉表示，走私菸品未經主管機關檢驗與審認，其製造品質低劣且成分來源不明，極可能含有過量毒素，恐對人體造成嚴重且未知危害，另外，私菸缺乏合法明確經銷商，消費者若購買此類菸品，一旦衍生品質爭議或糾紛，恐面臨求償無門、毫無保障的窘境。

張春暉呼籲，民眾切勿貪圖小利而購買來路不明私菸。檢方將持續與海巡署等單位合作，掃蕩私運私菸等不法行為，維護民眾健康與社會秩序。（編輯：黃名璽）1141222

吸菸有害身體健康，未滿20歲請勿吸菸。