涉超5300億貪腐醜聞！印尼「汽油教父」被發布紅色通緝令

印尼警方1日晚間證實，國際刑警組織（INTERPOL）已對該國最大石油大亨之一的穆罕默德·里扎·查利德（Mohammad Riza Chalid）發布「紅色通緝令」。這名富商涉及一起金額高達170億美元（約5371億元新台幣）的貪腐醜聞。

圖為位於法國里昂的國際刑警組織總部的巨大標誌。（資料照／美聯社）

根據《法新社》等，國際刑警組織印尼國家中心局秘書維迪亞特莫科（Untung Widyatmoko）表示，紅色通緝令已於1月23日發出。他表示，國際刑警組織無法明確說明，但已掌握查利德的下落。該通緝令已發送至該組織的196個成員國，請求全球執法部門協助拘捕查利德。

廣告 廣告

現年66歲、有「汽油教父」之稱的查利德被指控在2018年至2023年期間，參與印尼國家石油公司（Pertamina）的貪腐案件，罪名包括洗錢以及操縱租賃協議等不法行為。

查利德與其兒子，以及多名印尼國家石油公司高階主管，於去年7月被列為這起貪腐案的被告。檢方指控，查利德等人合謀以較高價格從海外供應商進口原油，而非依法從國內採購。本案目前已有18人被列為嫌疑人。印尼移民局另指，查利德的護照已於去年10月被吊銷。

印尼長期飽受貪腐所擾，近年來有大量公職人員落網。2023年，一名前通訊部長因貪腐罪名被判處15年有期徒刑，調查人員表示該案造成國家超過5.3億美元的國家損失。

延伸閱讀

沒瘦要賠200萬！印太智庫執行長喊：這局不能輸...1個月「暴瘦11kg」

ASIC挑戰勢頭猛烈 黃仁勳：出貨量不會超過輝達GPU

習近平籲發揮體制優勢「前瞻布局」 推動未來產業發展