涉跨國洗錢 橋頭地院裁定「雨刷」3000萬交保

橋頭地方法院裁定蔡政宜3000萬交保、限制住居、限制出境及出海，並需配戴電子監控。（圖：溫蘭魁攝）

綽號「雨刷」的嘉義縣無黨籍縣議員蔡政宜，被控涉嫌和大陸籍的唐姓妻子指揮跨國洗錢，被橋頭地檢署起訴並求刑10年，全案移審橋頭地方法院，法官今天（30日）諭知3000萬交保、限制住居、限制出境及出海，並配戴電子監控，截至傍晚，蔡政宜仍在籌措交保金。

檢警調查，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌從109年開始經營洗錢水房，直到被查獲，4年多來，經手的金額高達新台幣225億多元，他在今年8月底企圖出境時被航警逮捕，但，他的中國大陸籍妻子已經早一步離開台灣，橋頭地檢署因此對她發佈通緝令。

橋頭地檢署經過4個多月的偵辦，近日依《組織犯罪》和《洗錢防制法》等罪嫌將蔡政宜提起公訴，並建請法官量處有期徒刑10年。（溫蘭魁報導）