涉跨境洗錢225億 「雨刷」蔡政宜遭起訴求刑10年

檢警在蔡政宜豪宅內查獲的精品名牌包。（圖：高雄市刑大提供）

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，被控和中國大陸籍的唐姓妻子指揮跨國洗錢，從109年開始到被查獲，4年多來經手的金額高達新台幣225億多元，蔡政宜今年8月底企圖出境時遭到逮捕，橋頭地檢署偵查終結，將蔡政宜提起公訴，具體求處10年徒刑，並對他的妻子在內的7名共犯發佈通緝。（溫蘭魁報導）

檢警調查，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌從109年開始經營洗錢水房，高雄市刑大科偵隊隊長林建均說，蔡政宜為避免被警方查獲，不但分散據點，還協助集團成員出國運作：「該集團為避免外人向警方告密風險，集團幹部均由親友擔任。」

檢警查扣的勞力士名錶。（圖：高雄市刑大提供）

蔡政宜今年8月底企圖出境時在機場遭到航警逮捕，但他的大陸籍唐姓妻子已早一步出境，蔡政宜被羈押了4個月，全案經橋頭地檢署偵查終結，檢察官依《組織犯罪》和《洗錢防制法》等罪嫌起訴蔡政宜等5人，並對他的妻子在內的7名共犯發佈通緝，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說：「被告蔡某曾因職棒假球簽賭案經法院判決有期徒刑3年8月，出監後雖然擔任嘉義縣議員之民意代表，卻與其配偶籌組跨境洗錢集團謀取暴利，建請法院就被告蔡某量處10年有期徒刑。」

檢警偵辦時，除了查扣蔡政宜上億元的豪宅，還有精品名牌包85個以及勞力士名表1只，不動產和現金加起來高達1億7400多萬。

◆《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。