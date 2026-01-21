涉跨境誘騙投資「虛擬貨幣」 17名台籍嫌犯今自菲律賓押解返台偵辦

滯留菲律賓的跨境電信詐欺案犯嫌今（21）日全數押解返台偵辦。在新北地檢署指揮下，刑事局去年5月會同菲律賓執法單位行動，在宿霧查獲17名台灣籍嫌犯，涉嫌設立詐欺機房，誘騙國人投資「虛擬貨幣」。

由於本案無菲律賓籍被害人及嫌犯，菲律賓法院裁定結案後執行遣返。相關人員約於今日下午2時05分抵達桃園機場，由刑事局會同菲律賓移民局完成押解作業。

犯嫌抵達桃園機場。圖／台視新聞

※犯罪行為，請勿模仿

※未經判決確定者，應推定為無罪

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

桃園／綜合報導 責任編輯／網路中心

