涉跨平台存取個資 TikTok遭控違歐盟隱私法

路透社報導，總部位於維也納的「歐洲數位權利中心」（別名None of Your Business，noyb）周三（17日）指控TikTok、Grindr與AppsFlyer未經使用者同意的情況下，跨程式追蹤用戶活動，違反歐盟《一般資料保護規則 》(GDPR)，向奧地利資料保護主管機關提出申訴，並要求重罰。

noyb表示，中國字節跳動旗下的TikTok透過數據分析公司AppsFlyer，追蹤特定用戶在同志交友軟體Grindr的活動；有用戶透過資料存取請求發現，TikTok曾存取其他應用程式的敏感資訊，包括使用Grindr、求職平台領英（LinkedIn），以及曾加入購物車的商品等。

而在經過多次詢問後，TikTok才向該用戶揭露這些資訊。

雖然TikTok表示這些資料被用在「個人化廣告、分析與安全」等用途，但noyb指出，《一般資料保護規則 》對性傾向等敏感資訊提供特別保護。

noyb強調，TikTok違反了《一般資料保護規則 》對透明度的要求，而它之所以能獲得這些資料，完全是藉助AppsFlyer與Grindr的幫助，但AppsFlyer與Grindr沒有任何法律依據與TikTok分享用戶資料。

今（2025）年5月，TikTok因將歐洲用戶個資傳至中國，被愛爾蘭政府處以5億3000萬歐元（約新台幣184億元）罰款。Grindr則在2018年至2020年，未經用戶同意將用戶感染HIV等個資分享給第三方，在倫敦面臨用戶的大規模訴訟。

TikTok、Grindr與AppsFlyer的相關負責人沒有對此做出回應。