涉跨平台存取個資 TikTok遭控違歐盟隱私法
路透社報導，總部位於維也納的「歐洲數位權利中心」（別名None of Your Business，noyb）周三（17日）指控TikTok、Grindr與AppsFlyer未經使用者同意的情況下，跨程式追蹤用戶活動，違反歐盟《一般資料保護規則 》(GDPR)，向奧地利資料保護主管機關提出申訴，並要求重罰。
noyb表示，中國字節跳動旗下的TikTok透過數據分析公司AppsFlyer，追蹤特定用戶在同志交友軟體Grindr的活動；有用戶透過資料存取請求發現，TikTok曾存取其他應用程式的敏感資訊，包括使用Grindr、求職平台領英（LinkedIn），以及曾加入購物車的商品等。
而在經過多次詢問後，TikTok才向該用戶揭露這些資訊。
雖然TikTok表示這些資料被用在「個人化廣告、分析與安全」等用途，但noyb指出，《一般資料保護規則 》對性傾向等敏感資訊提供特別保護。
noyb強調，TikTok違反了《一般資料保護規則 》對透明度的要求，而它之所以能獲得這些資料，完全是藉助AppsFlyer與Grindr的幫助，但AppsFlyer與Grindr沒有任何法律依據與TikTok分享用戶資料。
今（2025）年5月，TikTok因將歐洲用戶個資傳至中國，被愛爾蘭政府處以5億3000萬歐元（約新台幣184億元）罰款。Grindr則在2018年至2020年，未經用戶同意將用戶感染HIV等個資分享給第三方，在倫敦面臨用戶的大規模訴訟。
TikTok、Grindr與AppsFlyer的相關負責人沒有對此做出回應。
其他人也在看
你的手機該退休了嗎？專家揭5大退役指標：中了一項就別再硬撐
[Newtalk新聞] 智慧手機功能不斷升級，價格卻一路攀高，旗艦機款動輒突破 3 萬元，讓不少小資族遲遲不敢換機。但手機撐太久，使用體驗反而更痛苦。外媒《BGR》整理出 5 個關鍵徵兆，提醒消費者，一旦手中裝置出現這些狀況，就代表舊機已走到極限，是時候考慮汰舊換新。 以下是５個該換新手機的徵兆： 1. 操作明顯變慢。開啟 App 動輒等待好幾秒，滑動畫面或打字時頻頻卡住，甚至連拍照都因相機反應遲鈍而錯過畫面，這些狀況都顯示手機效能已接近極限。再加上新一代 App 對處理器負擔更重，若卡頓已影響日常使用，換機往往是最實際的解決方式。 2. 續航力大不如前。手機用久後，電池健康度逐漸下降，實際使用時可能在通話或導航途中突然關機，甚至只是拍照，電量就快速流失。當手機已無法穩定支撐日常需求，使用起來充滿不確定性，也代表它差不多該退役了。 3. 除了硬體老化，軟體支援也是關鍵指標。不論是 Apple 的 iOS 或 Google 的 Android，舊機型都會逐步被停止更新。一旦無法再取得系統升級與安全修補，資安風險隨之升高，部分 App 也可能無法正常使用，到了這個階段，繼續撐著只會帶來更多新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 36
中國截斷台灣10條海底電纜？網傳恐斷網 查核中心說明實際情況
近期社群平台流傳一則訊息，稱台灣的國際海底電纜已被中國暗中截斷了10條，幾乎導致對外網路中斷，並附上一張顯示多條海纜呈現「紅色」異常的圖片。然而，經查核中心確認，該傳言不實，目前台灣共有15條國際及10條國內海纜，其中通報異常的僅有4條國際海纜及1條國內海纜，均有備援線路可用，對國內與對外網路通訊影響有限。查核記者追溯傳言中所搭配的圖片，發現其來源為民間開發......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 28
一卡通真的發錢了！iPASS MONEY下載破330萬 2步驟爽拿1500元
一卡通公司宣布，旗下 iPASS MONEY APP 下載數正式突破 330 萬，已成為不少民眾日常轉帳、消費與繳費的重要工具。為回饋用戶支持，一卡通推出限時回饋活動，即日起至 2025 年 12 月 31 日，只要完成指定設定，最高可領 1500 元回饋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
Google翻譯導入Gemini！告別直譯、還能像Duolingo一樣打卡學外語：4步驟教學一次看
Google 翻譯引進 Gemini 模型，顯著改善翻譯精確性及自然度，並推出即時翻譯 Beta 版，支援超過 70 種語言與各式耳機品牌使用。數位時代 ・ 1 天前 ・ 1
不用下載Line Pay Money！ 透過「這方法」不僅能繳費 也能轉帳給好友
不用下載Line Pay Money！ 透過「這方法」不僅能繳費 也能轉帳給好友EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
我吃了什麼？網友驚覺前天晚餐忘光光 醫師警告「恐是手機失智症」：這10項自我檢測
現代人幾乎無法離開智慧型手機，但日本專家警告，長時間、無節制使用手機，恐導致大腦記憶混亂、思緒疲勞，甚至出現所謂的「手機失智症」。這種現象最常見的表現之一，就是連前天晚餐吃什麼都想不起來，引發網友熱烈討論與共鳴。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
HUAWEI推護眼電紙平板MatePad 11.5 中華電首度合作Disney+
HUAWEI宣布推出MatePad 11.5 2025，搭載PaperMatte護眼雲晰柔光屏、升級版華為筆記功能與全天候大電量續航。同步祭出限時首購優惠，即日起至2026年1月31日，凡購買HUAWEI MatePad 11.5 2025，即贈 HUAWEI FreeClip，並可於HUAWEI網路商店享有HUAWEI 全產品千元折扣優惠。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4
「掃地機器人始祖」iRobot破產震撼市場！機器人概念股該趁勢抄底還是快閃避險？
曾被視為智慧家居代名詞掃地機器人始祖 iRobot，正式申請破產保護並由中國杉川公司收購，標誌著一個時代的終結，即便美國政府釋出將機器人列為戰略產業的政策利多，仍難以挽回其財務頹勢。本文將深入剖析 iRobot 如何從市占龍頭走向殞落，檢視技術護城河失效的關鍵原因，以及投資人該如何從iRobot 案例中，重新定位機器人供應鏈的投資策略。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
旅行社首家！可樂旅遊獲ISO 27001認證 資安標準全面接軌國際
生活中心／綜合報導強化旅客個資保障，打造安心、永續旅遊服務體驗。可樂旅遊領先業界，通過國際驗證機構SGS審查，成為台灣首家取得最新版本之「ISO 27001:2022」國際資訊安全認證的旅行社，並於昨（15）日正式舉辦授證典禮，由SGS營運總監何星翰親自頒發證書給可樂旅遊副董事長吳守謙。該項認證象徵可樂旅遊已建置符合國際標準的資訊安全管理系統，展現公司在保障旅客個人資料與交易安全方面的高度重視。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
掃地機器人鼻祖市值蒸發9成9！iRobot聲請破產 「這國」債主將當接盤俠
掃地機器人鼻祖正式倒下。美國家用機器人公司iRobot近日向法院聲請第11章破產保護，啟動重整程序，並由中國主要供應商深圳銀星智能科技接手全部股權，曾經風靡全球的Roomba品牌，正式走向退市與易主命運。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
《燕雲十六聲》台版服務條款引發社群關注，網熱議身分驗證與使用合理性
中國武俠 MMORPG 遊戲《燕雲十六聲》在 11 月 15 日正式推出之後由於漂亮的遊戲畫面、非常廣袤的遊戲世界與遊戲非常豐富的內容迅速吸引了許多玩家遊玩，在 Steam 上也獲得了「極度好評」的評價。不過，最近卻被人發現，在進入遊戲前，台灣代理商龍邑遊戲當中在遊戲內放進了所謂的「個人資料提供同意書」，其中要求玩家自己選擇，「依照實際需要」提供給代理商健保卡號碼、駕照等正常玩遊戲根本用不到的敏感個人資料。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 26
立院「海纜七法」全數三讀 中華電信曝數位生命線維繫關鍵
論壇中心／綜合報導海纜七法今（16日）全數三讀通過，繼上週的自來水法、電業法、天然氣事業法，剩下的4項法案，包括氣象法、商港法、電信管理法、船舶法也都一一通過。其中電信管理法第72條，明定竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
手機成癮恐傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意
手機成癮傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意造咖 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中國經濟數據水很深 成長率「含水量」高？ 《人民日報》頭版刊登習近平談話 要地方政府追求「沒有水分的增長」｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
Pornhub傳2億筆高級付費會員資料外洩
[NOWnews今日新聞]全球知名成人網站Pornhub驚傳高級付費會員資料外洩，知名駭客集團「ShinyHunters」16日宣稱竊取PornhubPremium用戶的資料，並威脅以比特幣作為贖金，...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 1
蘋果要打機海戰…計劃一年半內推7款以上iPhone 台鏈蓄電
蘋果傳計劃在2027年秋季前推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊iPhone與20周年紀念版機種等，較當前蘋果...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
Google搜尋首頁加「＋」新功能 上傳圖片就問AI
【記者趙筱文／台北報導】Google搜尋首頁向來以簡潔介面著稱，多年來變化不大，不過近期有用戶發現，Google正悄悄替搜尋首頁加入全新的「＋」選單，進一步強化AI搜尋的使用情境。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國家公園登山報到APP即日起上線！ 一鍵發送座標簡訊求救
內政部國家公園署推出「國家公園登山報到APP」，整合玉山、雪霸、太魯閣3座高山型國家公園資訊，提供步道地圖、入園許可證等功能，如遇緊急狀況也可一鍵發送座標簡訊給緊急聯絡人，快速通報位置，縮小救援範圍。中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
vivo S50 Pro mini外觀致敬iPhone Air，搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5處理器、6500mAh電池
vivo稍早揭曉S系列最新機種vivo S50與S50 Pro mini，其中S50 Pro mini的外型設計很難不讓人聯想到iPhone Air，但vivo顯然在「輕薄」與「續航」之間做出完全不同的選擇，在6.31吋機身中塞入了驚人的6500mAh容量電池。Mashdigi ・ 14 小時前 ・ 發起對話
想不起前一天晚餐吃啥嗎？ 日專家：恐是「手機失智症」
現代人的生活難以脫離智慧型手機，日本專家提醒，如果長時間使用讓大腦疲勞記憶混亂，就有可能出現「手機失智症」。最常見的狀況就是忘記前一天晚上吃什麼。貼文一出，廣大網友驚呼完了，我真的想不起來。不過也有人...華視 ・ 21 小時前 ・ 1