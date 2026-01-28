涉逃漏稅！金錢豹二代潛逃3年返台被活逮 羈押禁見

金錢豹集團現任總裁袁復邦於昨（27）日入境返回台中時，被上銬逮捕。（圖／翻攝自Google maps）





台中地檢署於先前偵辦中部多間大型酒店涉及重大逃漏稅案，取得關鍵進展！金錢豹集團創辦人袁昶平之子，也就是現任總裁袁復邦，在潛逃出境長達3年後，於昨（27）日入境返回台中時，就被上銬逮捕，檢方於今（28）日向台中地院聲請羈押禁見獲准。

與洋酒商勾結 中檢起訴達47人

回顧整起案件，台中地檢署於2023年3月及6月間，清查中部多家知名酒店，發現金錢豹集團，涉嫌與國泰洋酒等4家公司負責人勾結，對外提供刷卡機及發票，藉此隱匿酒店實際營業收入，藉此規避高額稅捐，現已起訴多達47人。

全案先前已由檢察官偵結，針對袁昶平及洋酒商負責人等共47人，依涉犯《稅捐稽徵法》加重詐術逃漏稅罪及刑法湮滅證據等罪嫌提起公訴。

逃亡3年終落網

袁復邦自2020年起掛名為金錢豹集團總裁，而其父袁昶平則隱身幕後擔任實際操盤手。不過，袁復邦卻在2023年1月18日偵查行動前夕，就搶先一步搭機潛逃出境。在逃亡海外長達3年後，袁復邦於昨（27）日突現蹤台中國際機場準備入境，隨即被警方當場攔截逮捕，並移送法辦。

聲請羈押禁見獲准

承辦檢察官謝亞霓訊問後指出，袁復邦涉嫌違反《稅捐稽徵法》及《商業會計法》不實填載會計憑證、致使財務報表不實等罪嫌。檢方認為他長期滯留海外，且有湮滅證據、勾串共犯與證人之虞，具備羈押必要性，遂向法院申請羈押。檢方於今（28）日向台中地院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署強調，為有效打擊經濟犯罪與維護租稅公平，將秉持「有據必查、違法必辦」原則，後續將與財政部中區國稅局緊密配合，全面清查此案所涉及的所有不法稅捐情事，並針對犯罪所得進行積極查扣與追繳，嚴厲打擊地下金融活動，捍衛全民利益。

