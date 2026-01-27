涉逃稅200億韓元！車銀優發「全黑圖」道歉：會負起責任
南韓藝人車銀優擁有「臉蛋天才」之稱，但先前卻爆出逃稅，金額高達200億韓元，換算新台幣約4.37億元。沉默多日的他在今（26）日晚間透過IG發出全黑圖道歉，強調會負起責任。雖然道歉文中並沒有直接坦承逃稅，但也被外界認為是間接承認逃稅，還透露在入伍前就知道稅務出現問題。
車銀優在今日晚間於IG發文，針對最近與他相關的事情道歉，「以此事作為契機，身為大韓民國的國民在對於納稅義務這方面是否足夠嚴謹，我對此正在反省」。
車銀優在文章中提到，這幾天的沉默是因為正在思考要怎麼向因此事受傷的人道歉，而這封信也是他在部隊工作結束後才寫的，「目前我正在服兵役，但這並非為了逃避此次爭議，而有意做出的選擇。去年因為沒辦法再延遲入伍，所以只好在未完成稅務調查程序的情況下入伍，但這也是因為我的不足而產生的誤會，我覺得責任重大。」
其他人也在看
鬼金棒拉麵揪內鬼！ 前員工「2年」偷逾50萬元
家賊真的難防！台北市人氣拉麵店「鬼金棒」，從去年底開始，就出現帳務對不上，機器還頻繁出問題等狀況，老闆驚覺不對勁，調閱監視器，發現竟是員工搞的鬼，起初原諒他，沒想到卻變本加厲，還繼續偷，兩年來一共偷了公司超過50萬。 #鬼金棒拉麵#帳務#內鬼東森新聞影音 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
上野雙胞胎貓熊提前返中 最後一日亮相直擊 日本時隔54年再度零貓熊
東京上野動物園的雙胞胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」，去年底傳出將於2026年2月返還中國，動物園日前正式宣布，返還時間提前至1月27日。1月25日迎來最後一個對外開放的觀覽日。坐著啃食竹子的可愛模樣，成為粉絲心中最後的畫面，不少人把握機會，希望拍下同框的紀念照片。隨著雙胞胎返中，日本將面臨自1972年迎來大貓熊以來，首次出現國內飼養大貓熊數量歸零的情況。大貓熊觀覽採事前抽選制，名額僅開放4400人，中籤率約4%，即使沒有抽中資格，仍有不少民眾選擇到場，只為向貓熊道別。2025年11月，日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言，令日中關係惡化，「曉曉」和「蕾蕾」因此比原定時間提前約一個月離開上野動物園。兩隻貓熊雖然都出生於東京，但依照中國「貓熊外交」的規則，所有權仍屬中國。Yahoo國際通 ・ 19 小時前 ・ 8則留言
快訊／被爆逃漏稅200億！車銀優「服兵役中首度發聲」 超長道歉文曝光
被封為「臉蛋天才」的南韓男星車銀優，近日捲入涉嫌逃漏稅爭議，傳出金額高達200億韓元（約新台幣4.3億元），消息一出引發外界高度關注。對此，正在服兵役的他今（26日）親自發表道歉聲明，坦言對事件深刻反省，也向外界致上最誠摯的歉意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1則留言
快訊／車銀優爆逃漏稅200億 曬全黑圖道歉了
快訊／車銀優爆逃漏稅200億 曬全黑圖道歉了EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
山邊媽祖蓋新家！「庭園風新廟」曝光 比舊廟大十倍
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗後龍的「山邊媽祖」，因年年指定神衣配色，被信眾封為「時尚媽祖」。隨著香火越來越旺，廟方也正式啟動新廟計畫，就在舊廟「起家厝」後方的大空地，目前已經開始整地，未來將打造一座結合庭園造景的新宮廟，融合傳統和現代風格，地方民眾也相當期待。白沙屯媽祖進香隊伍熱鬧前行，隊伍裡除了粉紅超跑白沙屯媽祖，還有祂的好姊妹，來自苗栗後龍的山邊媽祖，信眾說：「進喔，進喔。」}}}山邊媽祖原本供奉在民間一棟小小三合院，因為香火鼎盛，信眾不斷增加，廟方也正式啟動新廟籌建計畫。記者黃種瀛說：「在山邊媽起家厝的後面這塊大空地，未來會蓋起一座山邊媽的大廟，而根據廟的設計圖，這座廟蓋好之後，會包括正殿，前殿，後殿，會包括正殿，前殿，後殿，融合了山邊媽既傳統又時尚的元素。」未來新廟就蓋在舊廟後方，從空中看，新廟佔地一甲七分，是舊廟的十倍大，和舊廟相比，新廟庭園造景兼具傳統和現代風格，山邊媽管委會執行長林小姐說：「開發成一個園區，大眾的力量嘛，靠大家的力量，才走到這一步，大家關注對我們是好事啦。」山邊媽祖因為每年進香換新衣，被網友封為「時尚轎主」，從2020年紫色到2025年淡雅粉色，完全是色票風格，圈粉無數，信眾也相當期待新廟建成，民眾說：「（如果要蓋廟你們願意盡自己一份心力嗎）一定一定，有保佑，所以一定有（添油錢），（所以你們今年會跟著一起去遶境嗎），去年有，今年應該也會有。」隨著新廟基地整地啟動，信眾也期盼不久的將來，能在充滿時尚美感的新宮廟中，繼續追隨「時尚媽祖」走遍全台。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
《社會》虐死剴剴 ！保母劉彩萱 二審仍判無期徒刑
【時報-台北電】北市1歲男童「剴剴」遭虐死案，保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審各被判處無期徒刑、18年徒刑，二審台灣高等法院日前開庭，檢方斥責2人以虐為樂，請求重判，劉彩萱最後陳述時，哽咽地向法官鞠躬道歉說對不起，劉若琳則對判刑說沒有意見，合議庭今（27）日仍將劉彩萱、劉若琳各被判處無期徒刑、18年徒刑。可上訴。 數十位民眾到高院前聲援剴剴案，他們高喊「無期徒刑不得假釋、還剴剴一個公道」。 劉彩萱在112年受兒福聯盟委託臨時代養剴剴，姊妹倆被控虐打剴剴，每天只以爬滿蟑螂的紙杯裝廚餘、燒焦物餵食，致剴剴被照顧不到3個月，體無完膚死亡。(新聞來源：中時即時 林偉信)時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Keanna爆陳芳語錄音室戰謝和弦不起訴！檢認證「聽前夫轉述」非憑空亂編
歌手謝和弦的前妻Keanna（戴一軒）於2024年4月間，在社群平台公開爆料，指稱陳芳語曾與謝和弦在錄音室發生性行為，甚至提及抽大麻等驚人內容，引發陳芳語憤而提告加重誹謗。士林地檢署近日偵結，認為Keanna是基於其主觀認知抒發情緒，且內容涉及私人恩怨與見聞難以證偽，認定犯罪嫌疑不足，正式處分不起訴。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
體壇》卡達奧會主席 當選亞洲奧林匹克理事會主席
第46屆亞洲奧林匹克理事會（OCA）會員大會，在今天選出卡達的H.E. Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani為OCA主席，卡達在爭取主辦2036年夏季奧運會之際，在奧林匹克的舞台上再下一城。TSNA ・ 14 小時前 ・ 發表留言
台船今執行海鯤軍艦潛航前置海上測試
台船（2208）承造海鯤軍艦依海試計畫，今（26）日執行淺水潛航前置海上測試，主要測試聲納功能、推進系統、水下計程儀，測試結果將納入「潛航安全評估」參據。中時財經即時 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
高雄春節醫療不打烊 23家急救責任醫院24小時急診不中斷
今年春節年假自2月14至22日共有9天，為確保民眾就醫權益不中斷，高雄市將有25家醫療院所春節不打烊，提供門診等多科別門診服務，其中23家急救責任醫院全數維持24小時急診服務，配合疾管署政策獎勵，大年初一至初三每日開設至少兩時段傳染病特別門診。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
胃夾暨小腸繞道手術減重 140公斤胖熟女3年體重減半
31歲吳小姐體重高達140公斤，走兩三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重。因為擔心身體狀況會越來越差，所以下定決心要開始減重，曾經試過多種減重方式卻效果不佳。吳小姐到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）減重及代謝手術中心趙世晃醫師的門診求診，決定接受胃夾手術，在手術後食量減少且養成細嚼慢嚥習慣，持續回診追蹤及搭配營養門診諮詢，3年內由140公斤減到70公斤，整體生活品質及身體狀況都得到改善。吳小姐表示，雖然還沒達到理想目標，但會持續努力，希望透過分享讓大家知道不論是飲食、運動和醫療輔助，找到適合自己的減重方式，並且能長期維持，才是最重要的關鍵。營養治療科柯晉裕營養師表示，減輕體重可透過飲食控制、運動、藥物及手術等方式，其中減重手術效果快又有效，但若是病人無法改變自身原本 ...台灣新生報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
菲律賓渡輪翻覆15死 28人下落不明
菲律賓南部外海一艘客運渡輪翻覆，船上共載有 332 名乘客與 27 名船員。官方表示，事故已造成 至少 15 人罹難、316 人獲救，另有 28 人仍然失蹤，搜救行動持續進行中。 獲救乘客由救難...大愛電視 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
獨家／北港溪「野溪溫泉」爆紅 遊客闖便道險遭落石砸
獨家／北港溪「野溪溫泉」爆紅 遊客闖便道險遭落石砸EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
臉蛋天才蒙塵 車銀優涉逃稅200億軍中發文認錯 ：承擔應盡的責任
涉嫌「200億韓元（約4.3億新台幣）級逃稅疑雲」的韓國「臉蛋天才」車銀優（本名李東民）今（26日）公開長文道歉。目前仍在軍中服役的他承認，自己在履行納稅義務上的態度不夠嚴謹，表示將誠實配合後續稅務調查，接受官方最終裁定並承擔責任。事件爆發後4天，傳出車銀優聘請曾為NewJeans 辯護的律師團隊，而這篇道歉文也讓原本堅信偶像清白的粉絲感到五味雜陳。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 發表留言
吃麵潛進店家儲藏室 69歲婦涉竊名牌包被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名69歲孫姓婦人，今（26）日下午1時58分左右，在新北市淡水區中山北路1段附近，1家鍋燒麵店用餐時，涉嫌趁老闆娘不注意，潛入店內儲藏室，偷取了1只名牌包包後離去。淡水警分局表示，由於婦人曾有竊盜的刑事紀錄，而附附近店家也曾有失竊事件。在隔壁店家老闆娘特別留意下，全程目睹婦人犯行，除了在門口將她攔下，也報警處理。員...匯流新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
車銀優年狂撈1000億！D社揭逃稅200億內幕
[NOWnews今日新聞]韓國「臉蛋天才」車銀優近日捲入高達200億韓元（約台幣4.3億）逃稅疑雲，韓媒《Dispatch》（D社）深入追查後發現，車銀優年收入推估高達1000億韓元（約台幣20億），...今日新聞NOWNEWS ・ 2 天前 ・ 發表留言
車銀優捲逃稅4.3億風波首發聲 道歉「承擔相應的責任」
韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），正在服兵役的他今晚（1╱26）在IG曬出全黑圖道歉，他表示：「近期因與我相關的多起事件，讓許多人感到憂心與失望，對此我由衷地低頭致歉。」太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
宋江退伍新作 再披校服！確定主演《Four Hands》回歸！搭檔李濬榮、張圭悧共譜高中校園音樂羅曼史
31歲男神宋江在近期退伍，讓不少劇迷與粉絲都相當思念他，而就在今(26)日迎來好消息！宋江即將在今年2026主演新劇回歸！2026新劇《Four Hands》確定由宋江、李濬榮、張圭悧主演，預計在2026年下半年播出，該劇由《任意依戀》導演朴鉉錫執導，《因為沒有下輩子》編劇辛珆源執筆。劇情講述在藝術高中相遇的青春男女們之間的友情、愛情、競爭與成長故事！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 20 小時前 ・ 3則留言
攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助
（中央社記者曾智怡台北26日電）美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕今天透露活動延期的內幕，在思考要取消或延期至上班日之際，她致電台北市長蔣萬安、交通部長陳世凱，立刻獲得實質支持，感謝各單位與諸佛菩薩，「還有那顆神奇的鳳梨」。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
農曆新年亞洲熱門旅遊目的地 台北首度躋身前三名
旅遊業者公布農曆新年的亞洲熱門目的地排行榜，東京與曼谷為前2名，第三名則是台北，這也是台灣有城市首度躋身前3名。而台北、高雄與台中仍是農曆新年期間國際旅客最常搜尋的台灣城市。Yahoo即時新聞 ・ 2 天前 ・ 12則留言