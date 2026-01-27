涉逃稅200億韓元！車銀優發「全黑圖」道歉：會負起責任

南韓藝人車銀優擁有「臉蛋天才」之稱，但先前卻爆出逃稅，金額高達200億韓元，換算新台幣約4.37億元。沉默多日的他在今（26）日晚間透過IG發出全黑圖道歉，強調會負起責任。雖然道歉文中並沒有直接坦承逃稅，但也被外界認為是間接承認逃稅，還透露在入伍前就知道稅務出現問題。

車銀優在今日晚間於IG發文，針對最近與他相關的事情道歉，「以此事作為契機，身為大韓民國的國民在對於納稅義務這方面是否足夠嚴謹，我對此正在反省」。

車銀優在文章中提到，這幾天的沉默是因為正在思考要怎麼向因此事受傷的人道歉，而這封信也是他在部隊工作結束後才寫的，「目前我正在服兵役，但這並非為了逃避此次爭議，而有意做出的選擇。去年因為沒辦法再延遲入伍，所以只好在未完成稅務調查程序的情況下入伍，但這也是因為我的不足而產生的誤會，我覺得責任重大。」