涉逃稅200億！車銀優道歉日撞文彬冥誕 品牌急切割

韓星車銀優以ASTRO成員身份出道，未料近日捲入逃漏稅爭議，金額高達200億韓元（約新台幣4.3億元），沉寂數日後，他在昨（26）日晚間曬出全黑圖道歉，強調會虛心接受判決結果，然而不僅聲明被砲轟避重就輕外，昨天還是已逝隊友文彬的冥誕。

車銀優昨晚透過社群平台寫下長文，對於受到這次風波影響的人道歉，並澄清入伍不是為了逃避責任，承諾將虛心接受結果，未來也會更加約束自身行為。然而車銀優發文的時間點選在2023年離世隊友文彬的冥誕，因此慘遭抨擊。

除此之外，車銀優因爲此次爭議重創形象，不少廠商也火速切割，包含美妝品牌Abib目前已經刪除社群相關內容，而新韓銀行則將社群平台上相關的影片及照片下架，身為廣告寵兒的他，手握多家品牌代言，未來恐怕將面臨高額違約金。

車銀優所屬經紀公司Fantagio今天也再度發表聲明，對於車銀優引發令外界擔心的狀況致上歉意，不過目前案件仍處於調查中的階段，除了會積極配合外，對於未經確認的傳言，Fantagio也呼籲外界切勿傳播或放大解讀，公司也承諾會重新檢視管理制度，確保類似事件不再發生。



