涉造假簽到助鮑魚大王潛逃！北市3警遭列被告 信義分局自清自檢報請偵辦

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智涉嫌炒作存託憑證（TDR），遭判刑有期徒刑30年5月，卻涉嫌棄保潛逃。據悉，鍾文智遭法院限制住居，並被要求每天前往駐所轄區北市警局信義分局福德派出所報到，負責報到的前後任李姓、古姓與梁姓3名副所長，被指控涉嫌明知鍾文智2021年至2023年間未按時報到，卻造假簽到記錄，遭檢調以被告身分約談。對此，信義分局強調，分局主動調查後自清字檢，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，待相關調查完成後，將視結果擬議當事人及追究相關人員考間責任。

信義分局指出，18日由檢察官率同信義分局、內政部警政署政風室、臺北市調查站共同偵辦，同步執行搜索。檢警兵分多路帶回李姓員警等3名被告與12名證人到案，將嗣完成相關調查後，將李員等人移送臺灣臺北地方檢察署檢察官複訊，本分局將視偵審結果擬議當事人及追究相關人員考監責任。

信義分局強調，本分局向來積極整飭員警風紀，主動查察不法，秉持不庇縱、不掩飾，「自檢自清」、「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，展現淨化團隊決心，以維警譽。

