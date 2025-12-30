涉逾百弊案「累加刑期499年」 前苗栗鄉長二審開庭前已飛香港

涉嫌貪污上百件弊案，收賄1289萬的苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強，一審遭判刑期累計高達499年2個月，未料台中高分院日前開庭時發現温志強未到庭，調閱入出境紀錄才驚覺他早在今年10月底就已離境，疑似棄保潛逃搭機前往香港，再現司法防逃機制出現漏洞。

涉貪收賄弊案高達上百件，狠撈1289萬的前苗栗三灣鄉長温志強，疑似已棄保潛逃至香港。（圖／翻攝畫面）

檢方調查發現，温志強於2018年連任三灣鄉長，至2021年任內期間，與鄉民代表呂金城勾結，涉及鄉內多起工程及人事弊案，包括辦公廳舍重建工程、光電系統土地標租、工程圍標、委託設計監造、LED節能式路燈換裝工程、清潔員人事收賄、洗錢等案件，收賄工程案達129案、人事案2案、洗錢案1案，不法收賄金額共計1289萬元。

廣告 廣告

一審法官認定溫志強涉貪134次，以一罪一罰論，刑期達499年2個月。不料，温志強以100萬元交保後，未被限制出境，直到本月24日台中高分院首次開庭，但温志強未出席，法官調閱出入境資料，才赫然發現他已在10月，搭機潛逃香港。

法院指出，由於温志強與呂金城所涉各罪，尚未完全確定，且温志強另有其他未確定判決，因此判決書中未列出總應執行刑。至於是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料後裁定。

此次温志強從司法眼皮子底下從容離境，也是繼鮑魚大亨鍾文智、迷姦多名女子的台大醫院前醫師鄭文芳、涉嫌吸金22億的三聯集團負責人徐少東，竹北健身房負責人兼健身教練葉展皓，犯下虐童案後逃亡，以及涉及綠能光電弊案的台鹽前董座陳啟昱，一度逃亡25天，棄保潛逃第6人，顯現司法防逃機制，已經大失靈。

延伸閱讀

影/又見行人地獄！新莊休旅車未禮讓左轉撞飛婦人

影/北市玉蘭花男不服勸導 襲警遭大外割壓制

住宅火警驚魂！桃園八德傍晚2人送醫 75歲男子命危