涉違反選罷法出庭 趙少康無奈嘆：浪費司法資源

媒體人趙少康為違反選罷法出庭。（圖：臉書）

媒體人趙少康因今年7月26日罷免案投票當天，涉嫌向展示選票內容，遭台北地檢署依違反《公職人員選舉罷免法》提起公訴。台北地方法院今天（31日）下午2時30分召開準備程序庭，傳喚趙少康到庭說明。趙少康面對媒體訪問時，坦言亮票行為不妥，但也批評遭起訴是「浪費司法資源」，至於談到前總統馬英九三中案二審無罪，趙少康也說這就是欲加之罪，也對馬英九很不公平。

趙少康身穿一身黑色外套抵達地院，他無奈說，知道自己亮票是不對的，那民進黨發起勞民傷財的大罷免是對的嗎？他們為了這麼小的事情起訴他，也都是浪費司法資源。

至於今天三中案二審宣判，前總統馬英九無罪一事。趙少康不滿表示，自己當時被特偵組傳了好幾次，後來地檢署又再來傳喚他前去說明，前前後後至少7次以上。自己的祖宗八代、銀行、收入來源都被查得一清二楚，他也批評，不應該因政治理由入人於罪「一定會有報應的！」連馬英九一毛錢都沒進他口袋，卻一而再、再而三的說他有罪，這不是欲加之罪是什麼呢？