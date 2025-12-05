涉違反集遊法 朱立倫、楊智伃訊後請回 (圖)

社會中心／周秉瑜 桃園報導有兩名女子搭公車少投錢，也不理會司機！事發在桃園，1號晚間10點多，兩名女子從桃園總站上車要前往大溪，但她們少投14元，司機發現了，她們也不理，還說以前就是這樣搭的，司機為了不耽誤其他乘客行程，無奈地先開車，過了好幾站，她們才乖乖投錢。司機很無奈地跟乘客苦勸她少投錢，但女子態度理直氣壯，甚至還拿手機錄影想蒐證。遇到奧客，司機為了不耽誤其他人時間，只好先開車。有乘客把這一幕PO上網，網友一面倒站在司機這邊，也有人幫忙講話說「他人很好，之前開我們學校的校車」，對於他看得很仔細一一數錢的專業模樣，也有不少人盛讚。2女搭公車少投14元拒絕補票！（圖／民視新聞）回溯幾分鐘前，兩名女子大包小包上車後，迅速投錢往後走，但司機一看立刻將人叫住，因為她們少投錢，但她們卻沒什麼搭理，越走越後面，司機最後無奈地走過去跟她們講，只是講不聽，司機只好先開車。事件發生在桃園總站，1號晚上10點，當時這班車是要往大溪，一個人37元，兩人應投74元，但前一個人投20，後一個人投40，加起來才60元，少14塊，當時她們還說以前就這樣搭的，讓司機很困擾，直到公車開了四、五站後，兩人才上前補14元車資。不過，桃園上個月才傳出另一起投幣糾紛。搭公車少投14元司機苦勸不聽（圖／民視新聞）上個月初，公車司機懷疑和學生逃票，當街上演全武行，學生慘遭爆打，勒脖子，還地上連灌好幾拳，檢方依傷害罪起訴駕駛，建請從重量刑。還好這次沒有演變成激烈衝突，乘客最後也乖乖補錢了，和平落幕。原文出處：2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車 更多民視新聞報導東京威力涉竊台積電機密遭求處罰金1.2億 日本母公司急撇清最新／台南百年木炭行倉庫火警！濃煙狂竄畫面曝光高職生弒母猛刺20多刀！聽到被判19年竟全身發抖

民視影音 ・ 1 天前 ・ 20