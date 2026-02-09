涉違反《港版國安法》 壹傳媒創辦人黎智英遭重判20年

[Newtalk新聞] 壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港版國安法》，「串謀發佈煽動刊物罪」及「勾結外國勢力」罪成，今（9）日上午10時於西九龍裁判法院（暫代高院）判刑，法院宣判黎智英遭判處20年有期徒刑。以黎智英現年78歲計算，等於他98歲才能出獄，在此之前，現年78歲的黎智英自2020年12月起還押，至今已逾5年。

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

黎智英又因為捲入「反送中」運動支持者、「重光團隊」和「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項串謀勾結外國勢力罪。該案屬《港版國安法》實施後首例涉及勾結外國勢力案件，現年78歲的黎智英自2020年12月起還押，至今已逾5年，今日遭香港西九龍裁判法院暫代高院重判20年徒刑。

