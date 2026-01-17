涉違國安法 中天記者等6人收押

中天電視記者林宸佑（綽號馬德）和五名現退役軍人涉違反國家安全法等，十七日經法院裁定羈押禁見。 （翻攝自林宸佑臉書）

記者陸瓊娟、王誌成∕台北報導

中天電視記者林宸佑（綽號馬德）和五名現退役軍人涉違反國家安全法等，十七日經法院裁定羈押禁見。橋檢表示，林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等給現役軍人，使軍事資料被轉交給中國人士。涉嫌賄賂軍人洩漏軍事機密，違反國安法。

橋檢透過新聞稿表示，檢方指揮調查局桃園市調查站、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊，憲兵指揮部高雄憲兵隊偵辦本案，前天執行搜索電視台記者一人及現退役軍人九人。

檢察官周韋志昨偵訊完畢後，認定林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關資料給中國人士，檢方依違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等，聲請羈押林宸佑及現退役軍人五人，經橋頭地方法院裁定六人羈押禁見。

橋頭地檢署日前偵辦海軍陸戰隊陳姓中士持五星旗拍攝投共影片，將影片傳給中國人士換取二十萬元報酬，又陸續出賣軍方機密，橋檢九日依違反國安法、貪污等罪起訴時，檢方發現仍有其他人涉案，據此十六日再發動偵查搜索。

據檢方表示，林宸佑案是先前海軍陸戰隊陳姓中士拍攝五星旗投共影片案延伸溯源時查出的這次是第四波調查行動，估計已有十多名軍人遭收押。但前案起訴的陳姓中士拿的高額報酬不是由林宸佑提供，檢方也在陳姓中士案後陸續查獲其他違反國安法案件。

中天電視稍早表示，中天對案情毫無所悉，無可回應，但希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。另，外傳中天遭搜索，也並非事實，各界切勿傳播假訊息」。

國防部表示，國安局依據國安聯防機制整合國防部與調查局進行調查，查獲現役軍人涉嫌違反國安法的證據，並報請橋頭地檢署指揮偵辦。案件已進入司法程序，相關情況不便評論。