涉違法私募遭起訴！祝文宇不認牟利3.9億 豪氣喊不在乎「那點錢」

甲山林集團董事長祝文宇今赴北院，為私募股票套利案出庭。白廷奕攝



甲山林集團董事長祝文宇於2013年間，為旗下房地產代銷龍頭愛山林（2540）辦理私募普通股時，涉嫌以甲山林集團員工、大學同學等11人擔任人頭，低價認股套利3億餘元，後來認罪繳回犯罪所得，檢方仍依特別背信等罪嫌起訴。他今（11/5）日出庭澄清，這些員工不是人頭，而是他從甲山林帶過去的房地產代銷人才，股票也是由員工實際持有，強調自己不需賺那3億，公司也很賺錢，不在乎那點錢。

調查指出，愛山林建設（原名金尚昌開發股份有限公司），於2013年10月召開董事會，通過私募普通股1.2億股，認購價格為每股6元，對象為策略性投資人。但祝文宇找來甲山林集團經理人、朋友和同學共11人，擔任他的人頭，協助他認購其中2萬2110仟股，認購價格遠低於參考價的每股29.62元，套利3億9125萬8560元，導致愛山林未收到足額私募款項。

偵查期間，祝文宇認罪，繳回全部犯罪所得，台北地檢署依《證券交易法》特別背信、違法私募等罪嫌起訴。至於11名提供帳戶的親友和員工，檢察官認為他們不知情，以罪嫌不足不起訴。

愛山林企業總部外觀。愛山林提供

不過，祝文宇今（11/5）日出庭，只承認起訴書中有關私募過程的客觀事實，但否認藉機牟利。他解釋，這11人不是掛名人頭，而是他從甲山林帶去愛山林的房地產代銷人才。為了留才，公司先讓他們登記認購股票，等到2017年取得一筆7億多元的代銷尾款，要分紅給員工時，再讓員工繳回股款。祝文宇強調，這些股票並非員工替他代持，而是由員工所有。

祝文宇還強調，對自己經營很有信心，從來沒賣過愛山林股票，也都讓愛山林賺錢，房地產也交給愛山林代銷，反問「我會賺那3億多嗎？」

法官不解地問，為何當初都沒提出這些說法？而員工對於帳戶內股票怎麼回事，也都說「忘記了」？辯護律師解釋，祝文宇和員工當時以被告身分經檢方傳喚到庭，加上事隔多年，一時緊張才會忘記，希望法院審理時，能傳喚員工出庭作證，提供資料給員工回想，還原真相。

甲山林集團董事長祝文宇日前遭北檢傳喚到案，以1200萬元交保。資料照。呂志明攝

庭後，祝文宇坦言時間太短，還沒來得及向法官解釋清楚。記者問他是否會爭取拿回3億多元？祝文宇掛著招牌微笑，手插口袋輕鬆地說，「要得回來是一個，要不回來也要給公司」，他表示，那都是他自己的錢。記者又問他，這樣損失是不是很大？祝文宇搖了搖頭，豪氣地說，「我們現在公司賺錢，根本不在乎那個。」強調公司現在已賺了幾百億，未來還會更多。

但他還是不免對官司表露擔憂，「如果像我這樣的經營者都有罪，那我不知道什麼樣的經營者才有條件。」

甲山林集團董事長祝文宇今赴北院，為私募股票套利案出庭。白廷奕攝

