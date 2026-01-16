涉違移民法遭關！吳佩慈「婆婆」在美被逮捕 賭后變囚犯照片曝光

娛樂中心／綜合報導

吳佩慈與大陸富商紀曉波交往育有4名子女。（圖／翻攝自IG）

吳佩慈與大陸富商紀曉波交往育有4名子女，移居香港多年情同夫妻，然而16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。根據《Pacific Island Times》報導，她身為一位在美屬地區的外國投資人，應需持有有效的E‑2C長期投資簽證，而該簽證可能已經過期。美國移民和海關執法局證實，崔麗杰因涉嫌違反美國移民法律規則，已於當地時間13日被拘留，目前關押在蘇蘇佩（Susupe）的懲教監獄中。

崔麗杰被逮捕後關押中。（圖／翻攝自網路）



崔麗杰曾是香港上市公司「博華太平洋國際控股有限公司」的大股東，該公司2014年進駐塞班島後，獲得當地唯一的賭場開發商牌照。然而2018年賭場涉嫌利用旅遊簽證非法僱用大量中國人；賭場涉嫌利用旅遊簽證非法僱用大量中國公民。隨著爭議頻傳與經營不善，2020 年3月被迫關閉。而博華太平洋國際控股有限公司在2024年4月已申請破產保護，負債金額高達 1.658億美元（約新台幣 53 億元）。目前ICE尚未公布崔麗潔被捕的具體細節。

而紀曉波兩年前曾被週刊報導遭被美國聯邦調查局（FBI）盯上通緝，當時吳佩慈事後委由律師發表4點聲明，控訴有關紀曉波遭通緝一事為子虛烏有、憑空杜撰的不實報導，已經嚴重損害兩人名譽且難以回復，要求週刊下架並予以聲明更正，後續也將對此究責，絕不寬貸。如今紀曉波媽媽在美國被捕，震驚各界。

