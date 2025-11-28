涉違銀行法！民眾黨中配徐春鶯遭收押 黃帝穎：可重判10年徒刑

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉嫌違反《反滲透法》、《刑法》詐欺等罪，昨（27）日遭檢方聲押禁見。律師黃帝穎指出，徐春鶯涉犯《反滲透法》，最重僅判5年徒刑，而涉犯罪責最重的則是違反《銀行法》，可重判10年徒刑。

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉嫌違反《反滲透法》、《刑法》詐欺等罪，昨（27）日遭檢方聲押禁見。（圖／翻攝「民革上海市委官方澎湃號」）

黃帝穎在臉書發文說明，民眾黨原納入「不分區立委安全名單」的中配、新住民發展協會名譽理事長徐春鶯涉犯《反滲透法》，最重也僅判處5年有期徒刑，真正重罪的是詐騙案中常見的《銀行法》，徐春鶯被法院裁定羈押的罪名中，違反《銀行法》第125條，處3年以上10年以下徒刑。

廣告 廣告

黃帝穎強調，若是徐春鶯犯罪獲取之財物或財產上利益達新台幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2500萬元以上、5億元以下罰金。他也質疑，雖然《反滲透法》僅判5年徒刑，不如違反《銀行法》的7年以上或10年徒刑重罪，但社會仍高度關注中國資助或指示徐春鶯在總統選舉、市長選舉支持了哪些候選人。

黃帝穎強調，檢察官嚴謹偵辦才能連過法院兩關，「檢察官嚴謹偵辦，才能以證據說服法院徐春鶯罪嫌重大且有羈押必要，法院開庭審理後才會裁定被告羈押禁見」。

更多FTNN新聞網報導

曾入民眾黨不分區口袋名單 徐春鶯驚傳涉案遭聲押禁見

徐春鶯涉反滲透法等罪嫌遭羈押禁見 民眾黨三點聲明籲勿政治操作

曾入民眾黨不分區口袋名單 陸配徐春鶯因反滲透法等罪遭羈押禁見

