涉違「集遊法」首傳喚 朱立倫北檢訊後請回

國民黨前黨主席朱立倫因去年4月號召黨員包圍北檢聲援黃呂錦茹，支持者推倒柵欄抗議，遭警方以違反集遊法函送法辦。台北地檢署於12月5日首次傳喚朱立倫與發言人楊智伃，經半小時訊問後請回。朱立倫表示將堅持憲法對集會遊行的保障，並近期在母校建中分享自己從政歷程及面對挫折的心得。

事件起因可追溯至8個月前，當時朱立倫擔任國民黨主席，因北檢偵辦罷免死亡連署案，他號召黨公職到北檢聲援黃呂錦茹。在抗議過程中，現場氣氛火爆，警方七次舉牌警告無效，最終以違反集遊法函送法辦。時隔多月，朱立倫與楊智伃於12月5日以被告身分被傳喚應訊，開庭半小時後步出北檢。朱立倫強調，他們都是執行憲法對人民權利的保障，會堅持中華民國憲法規定對集會遊行的保障。同樣被警方函送法辦的國民黨立委謝龍介，因立法院開議向檢察官請假，將擇日再傳喚。

對於此次傳喚，國民黨立委李彥秀表示，他們走上街頭聲援的不僅是黃呂個人，更是台灣司法人權和程序正義。由於傳喚時間點正好在朱立倫卸任黨主席後一個月，不免讓外界認為有所考量。

卸任黨主席後的朱立倫並未閒著，他回到母校建中演講，向學弟們分享自己的經歷。朱立倫坦言，2016年在總統選舉中輸給蔡英文是他從政生涯中最大的挫折，他形容自己當時「本來是明星投手，結果明星球員最後被打敗被打爆」，但他強調不能因此而絕望。

朱立倫也向學生們分享了擔任黨主席的心情，他表示自己轉型成為一個好的總教練，成功帶領國民黨在15個縣市執政。在這次回到母校的機會中，他將這些好成績與學弟們分享，鼓勵年輕人勇於面對挫折。

