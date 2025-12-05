涉違《集遊法》首度遭傳喚 朱立倫、楊智伃發聲了

民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導

為聲援涉入罷免綠委不實連署案的國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，前主席朱立倫與前發言人楊智伃等人，今（2025）年4月17日與支持者與民團包圍北檢，經七度舉牌要求驅離，群眾仍未完全散去，中正一警分局依涉犯《集會遊行法》將朱立倫、楊智伃與藍委謝龍介函送北檢偵辦，檢方今（5）日以被告身分傳喚朱立倫、楊智伃到案。朱立倫離開北檢時表示，他們會堅持中華民國憲法對「集會遊行保障」的規定。





楊智伃今早在國民黨前發言人鄧凱勛的陪同下現身北檢，面對記者詢問今日是為何案件現身，她低調對著鏡頭微笑並未多談，與媒體致謝後，就向櫃檯辦理報到程序。

中正一分局日前指出，朱立倫、謝龍介、楊智伃等3人至北檢前號召及主持「違法集會」，經警方依集會遊行法多次舉牌警告、命令解散及制止而不從，已報請北檢檢察官指揮偵辦，將儘速通知相關人等到案說明，並辦理移送。

警方強調，依「公民與政治權利國際公約」之精神及《集會遊行法》的相關規定，考量現場民眾表達訴求，尚無攻擊警方等暴力滋事行為，故未實施驅散等強勢作為，避免刺激現場群眾，擴大衝突

朱立倫與楊智伃、鄧凱勛及桃園市議員凌濤陪同下離開北檢簡短受訪時說，「今天我們是來履行中華民國憲法對人民集會遊行的保障，我們都是執行憲法對人民權利的保障，我們會堅持中華民國憲法的規定，對集會遊行的保障」。

楊智伃也透過臉書表示，「我們每一次站在北檢的理由，都是為了這個國家的民主、自由、公平、正義來發聲，接下來我也會繼續勇敢，為我們年輕世代心中所期盼的未來繼續捍衛、努力」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

