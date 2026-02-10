涉酒駕肇事逃逸 嘉義梅山農會主任20萬元交保

（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義縣梅山鄉農會陳姓主任今天酒駕經竹崎鄉道，追撞機車女騎士造成重傷，陳男肇逃回家遭警逮捕，辯稱只撞到「東西」，警訊後移送，嘉義地檢署複訊後，依新台幣20萬元交保。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，於凌晨1時左右據報，指竹崎鄉115鄉間道路發生一起機車自摔案件，經警到場發現傷者身體多處挫傷，意識模糊，機車車身受損嚴重，經救護車送醫急救，因傷勢嚴重，目前在加護病房觀察中。

經警查看現場，發現有其他車輛的車體破損散落在現場，研判非單純自摔，警方調閱路口監視器畫面，看見當時只有1輛自小客車經過，循線於2個小時內至住在梅山鄉的56歲陳姓男子住家。

警方發現陳男剛到家不久，且停在門口的車輛車頭毀損，陳男坦承剛才有撞到「東西」，但沒注意到是機車，經對陳男實施酒測，其酒測值高達每公升0.57毫克，警訊後，全案依公共危險、肇事逃逸罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，目前在嘉義縣梅山鄉農會擔任主任的陳男，於昨天深夜至竹崎鄉友人住處喝酒聊天，直到凌晨駕車返家，行經事故現場追撞對向機車，現場無煞車痕跡，陳男肇事後，並沒有留在現場，反而加速逃離。受重傷的70歲女機車騎士，當時出門要做檳榔加工，補貼家用。（編輯：龍柏安）1140210