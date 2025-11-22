涉重訊公布前借用帳戶賣股！聚鼎科技爆內線交易 創辦人150萬交保
被動元件大廠聚鼎科技（6224）爆出內線交易案！檢調接獲線報，聚鼎創辦人張忠本及副總經理還有協理等人，涉嫌以親友、同事的證券戶，在重大訊息公布前禁止交易期間賣股票，避免數萬元到上百萬的損失。
台北地檢署21日指揮台北市調處，兵分6路搜索，傳喚張忠本等6人到案，複訊後，張忠本150萬交保、副總經理楊泓文50萬交保、協理呂明勳30萬交保，其餘被告則是以10萬到80萬不等金額交保。
