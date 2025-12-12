涉長期偷排廢油污染基隆河 將誠負責人等5人收押檢追共犯

基隆地檢署10日搜索基隆市將誠公司，拘提負責人游侑梵等7人，查扣公司車輛、油罐車等犯罪工具，昨天深夜向法院聲押游男等5名被告獲准。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦將誠公司涉偷排廢污油水污染基隆河案，掌握將誠公司負責人游侑梵從父親那裡學會廢油污水分離技術，先將自己收取的廢污油水載回公司，再利用公司內油污水分離設備將廢油污水與水分離後偷排，同時也收取、分離其他廢棄物清運業者廢油污水，大賺黑心錢。檢警搜扣游等人犯罪證據時，認定游等人有滅證、串證之嫌，也成為法院羈押游男等5人的理由。

據指出，34歲的游侑梵接手父親創辦的廢油污水清運事業，由於年紀輕，員工都稱他「小老闆｣，他從父親那邊學會廢油污水分離技術後，自行在公司利用廠內油污水分離技術，將所收取的廢油分離後，把無色、無味、透明的廢水偷排進基隆河，至於高污染的廢油則另外儲放在公司油槽內。

檢警追查，游男利用所傳承的廢油污水分離技術，不僅將收取的廢油污水進行分離後偷排，還收取其他廢棄物清運業者回廠區進行油水分離，大賺黑心錢。基隆河11月27日發生油污事件時，疑似員工操作不慎，誤將含有油氣高污染的廢油排入基隆河，游男長期偷排廢污水的惡行才曝光。

檢察官10日搜索將誠公司、游姓負責人、何姓女會計等5處地點，拘提游男與何姓員工等7人，11日複訊至深夜11點半，認定將誠偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，游男、何女、與江姓、張姓、許姓司機等5人涉犯廢棄物清理法、公共危險等罪嫌疑重大，且有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院今天下午裁准。

