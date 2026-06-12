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社會中心／綜合報導

藝人閃兵案延燒，今天ENERGY成員張書偉首度被傳喚開庭，他之前被檢方求處2年8個月重。今天庭上坦承犯行，表示當初團體有人離開，他的人氣下滑，工作減少，經濟低迷，還要撫養家中長輩，才決定逃兵。律師則幫他爭取「緩刑」，指出被告犯後態度良好，且暫停演藝事業，家中有小孩要養，建請從輕量刑。

ENERGY成員張書偉身穿灰色上衣，戴著帽子、口罩，一早來到新北地院，上個才當爸爸的他，沒想到，閃兵案纏身，首度被法院傳喚開庭，進去時，全程不發一語。

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檢警去年10月發動第三波搜索，拘提張書偉，他當時坦承花費15萬元，利用假造的「地中海型貧血」證明逃避兵役，檢方求處2年8個月重刑。12號法院召開準備庭，張書偉庭上坦承犯案，表示當初團體有人離開，他的人氣下滑，工作減少，經濟低迷，還要撫養家中長輩，才決定逃兵，而且閃兵案爆發時就想自首，但當時團體有活動，想選更好的時機，殊不知就被拘提。

涉閃兵首開庭! ENERGY張書偉 認罪致歉求緩刑

涉閃兵首開庭! ENERGY張書偉 認罪致歉求緩刑。（圖／民視新聞）閃兵案連環爆，數十位男星涉案，王大陸被依違反個資法判刑6個月；修杰楷、陳柏霖、坤達、張書偉、廖允傑5人，檢方認為公眾人物未履行社會責任，求刑2年8個月；金鐘影帝薛仕凌出面自首，卻否認犯罪，被依妨害兵役起訴並求處重刑2年6個月；至於廖人帥、唐振剛、唐禹哲等藝人，主動自首並配合偵查，檢方建請緩刑。這回張書偉律師也爭取「緩刑」，指出被告犯後態度良好，且暫停演藝事業，家中有小孩要養，建請從輕量刑。

涉閃兵首開庭! ENERGY張書偉 認罪致歉求緩刑

涉閃兵首開庭! ENERGY張書偉 認罪致歉求緩刑。（圖／民視新聞）王大陸遭詐報警，意外牽出一連串男藝人逃兵，也重創他們的演藝路。

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