涉開發第三方支付Heropay洗錢 知名餐飲負責人不法所得逾5億
特勤警力攻堅，直搗犯罪據點。現場查扣大把鈔票、扣下大量文件，從員工到負責人，陸續逮捕35人。
刑事局國際科第2隊長陳思翰指出，「機手輪班24小時處理入金、出金的問題；在清查這些人頭帳戶的金流，也會發現有各國詐騙被害人的受騙贓款。」
被羈押的羅姓主嫌與黃姓財務，檯面上經營餐飲，在台北有名氣，背地卻是從事不法，根據警方調查，兩人涉嫌合作開發第3方支付平台Heropay，專替中國、日本、印度等國的博弈集團洗錢，從中抽取最高千分之八的手續費，自2021年起，4年多來的洗錢金額超過259億，自身也藉此獲利5億多元。
陳思翰說明，「獲利來源是這個錢到最後結算獲利的時候，會以泰達幣的方式交到幣商那裡，然後他們再跟他換新台幣。」
不法集團創設的第三方支付，儘管目前已被廢止，但當初未經合法申請登錄，怎麼多年來能夠順利運作？
數發部數位產業署平台經濟組視察蘇凌平解釋，「代理收付的工具是銀行帳戶，他好像是拿到虛擬帳號，因為銀行的虛擬帳號不會有限制說一定是第三方支付才可以拿。我們只要有收到檢舉，都會去辦說他們是不是真的有提供第三方支付。」
涉及非法洗錢，嫌犯名下的賓士、Lexus等名車也被警方扣押；其中更有一台市值千萬的保時捷，先被行政執行署拍賣，30日以865萬拍成。
其他人也在看
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 125
苗栗三灣前鄉長涉貪、撈1289萬元…一審刑期創紀錄！二審首開庭人間蒸發
苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉數百件弊案、收賄1289萬元，案件曝光後，曾遭羈押，起訴移審後獲100萬元交保；一審於今年出爐，被認定涉犯134次罪刑，刑期分別為10個月至10年6個月不等，若採一罪一罰，恐達499年。案件上訴二審，未料開庭時，温志強並未出庭，經查，人早在2個多月前就搭機出境香港，涉嫌棄保潛逃，後續是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料裁定。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 85
三重男違規過馬路遭罵 「當街趴引擎蓋」被甩飛｜#鏡新聞
新北市三重區，昨天(29日)發生一起行車糾紛，一名31歲的王姓男子，當時載著友人在等紅燈，卻突然被違規穿越道路的林姓男子嚇壞，於是打開車窗外大罵，違規的林男不滿，上前理論，為了拒絕王男駕車離開現場，他直接趴在王男小客車的引擎蓋上，畫面相當誇張。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
雨刷涉跨國洗錢！ 美女中籍妻是關鍵共犯｜#鏡新聞
嘉義縣議員雨刷蔡政宜涉嫌跨國洗錢遭起訴，但其實同案還有名關鍵主嫌，就是他的美女中國籍妻子，綽號美美的唐斯蓉，40多歲的唐斯蓉擔任發號施令的角色，成立通訊群組後，下令手下協助博弈集團客戶，將金流轉入人頭帳戶洗錢，但美美已經在雨刷被捕前用台灣護照出境，可能藏在中國湖南老家，目前檢警發布通緝追緝中！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
嚇人！ 失聯移工咖啡廳突情緒失控 拿椅子狂砸店員
中部中心／綜合報導台中市大雅區連鎖咖啡店，28日晚間，發生火爆衝突！一名外籍男子，抱著布娃娃，在座位上自言自語，3位店員想上前關心，他卻抓狂拿椅子，對店員狂砸，造成其中2人全身多處挫傷，後續調查更發現，他是失聯將近3年的越南籍移工，案件偵結後，將會將他遣返。咖啡店內，一片混亂，外籍男子，將一把椅子，猛的一下，往店員方向砸。店員趕緊拿起椅子，自我防衛，但對方情緒超激動，嘴裡不停謾罵，還不斷作勢攻擊，嚇人! 失聯移工咖啡廳突情緒失控 拿椅子狂砸店員（圖／翻攝畫面）一旁民眾，躲遠遠的，同時趕快協助報警，火爆畫面就出現在，台中市大雅區一間連鎖咖啡廳內，28日晚間10點多，這名外籍男子，在座位上抱著一隻娃娃喃喃自語，3名店員想上前關心，沒想到，他卻突然情緒爆走，抓起椅子，對著人，就是一頓狂砸。所幸在店內人員合作之下，情緒失控的男子，被大家合力壓制，交由員警帶回調查後，更是發現，他是一名失聯將近3年的越南籍移工。男子情緒失控遭店員合力壓制 警調查"身分是失聯移工"（圖／民視新聞）衝突造成其中2位勇敢的店員，身體多處擦挫傷，都驗傷提告，全案依涉嫌傷害、違反入出國及移民法相關規定移送偵辦，案件偵結才會將他遣返，這位火爆失聯移工，將為自己行徑，付出代價。原文出處：台中失聯移工咖啡廳情緒失控 持椅子狂砸店員、釀２人傷 更多民視新聞報導學生車站地下連通道練舞練一半 遭街友「丟便當」壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲"持毒還毒駕"不滿上課睡覺被叫醒.懲處 替代役男痛毆長官"打到腦震盪"民視影音 ・ 21 小時前 ・ 2
快訊／幕後操控洗錢225億元！「雨刷」偵結起訴 具體求刑10年
曾因主導職棒假球案，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，被檢方查出2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，直到被查獲前已經手新台幣225億元，並已收取新台幣2億多元佣金，案經檢方偵結後，認為蔡政宜因職棒假球案入獄服刑完畢後，卻於出獄後利用縣議員身分掩護，在幕後指揮洗錢集團運作，偵查期間仍否認犯案，犯後態度不佳，因此於12月18日依涉犯組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴包含蔡政宜在內的2名主嫌，並具體求三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
通緝犯落網央求警陪回家一趟 臥床妻無人照顧｜#鏡新聞
花蓮警方16日抓到一名通緝犯，不過他當場哀求警方先讓他回家一趟，原來他家中還有臥床七年的妻子，警方看了相當不忍心，後續也幫忙通報里長看能不能提供協助，不過男子最後還是要入獄，為過去的酒駕案服刑。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
酒駕通緝犯被捕 「哀求回家一趟」為替癱瘓妻換藥道別
花蓮縣 / 綜合報導 花蓮縣警方巡邏時，發現一名44歲的潘姓男子形跡可疑，上前盤查發現男子是通緝犯因為之前酒駕被判刑3個月！男子拜託警察讓他回家一趟，他必須跟妻子道別也要幫妻子換藥因為妻子癱瘓7年了，他擔心他去坐牢妻子就沒人照顧，也因此他們夫妻倆才從桃園躲到花蓮生活變成通緝犯！後來,在員警的戒護下夫妻倆痛哭道別警察看了也難過。潘姓男子VS.妻子說：「我真的很擔心...。」戴著手銬，在癱瘓的妻子床前痛哭失聲，連在場員警都為之動容，因為這名潘姓男子，幾分鐘前在路上被逮。潘姓男子VS.警方說：「(大哥您好，有帶證件嗎)，沒有欸，(你身分證報一下好不好，身分證)。」男子支支吾吾講不出來，最後警方透過辨識系統，發現這名潘姓男子，其實是桃園地檢發布的通緝犯，因酒駕遭判刑3個月，但他向警方一再拜託，要再回家見妻子一面。潘姓男子VS.警方說：「我希望我可以幫我老婆先換一次藥，因為她的屁股整天了，從昨天到現在的傷口。」原來潘姓男子的妻子，癱瘓臥病在床整整7年，他一直用心照顧，但因為酒駕，無法負荷高額罰金，被判刑3個月，又擔心入獄後妻子沒人照顧，帶著妻子從桃園跑到花蓮，也因此成了通緝犯。潘姓男子VS.妻子說：「好了，不要哭，我也知道，我現在進去妳...。」潘姓通緝犯為了避免身分曝光，靠著打臨時工過活，到案時身上只剩1千多元，警方得知情況後，將個案轉介給公益團體及里長。花蓮市國興里長俞慧君說：「通報市公所，來做一個急難救助。」雖然潘姓男子躲避入獄情有可原，但違法酒駕上路，還是得依法接受處分，社福機構也將接手協助照顧他的妻子，等到他刑滿出獄兩人就能重逢。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台南保母被控超收.虐童! 嬰幼兒受虐"腦出血" 2人收押
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南市麻豆區傳出疑似保母虐童案，一名女保母兩年多前開始，在私人處所收托，不但夥同無照友人超收8名小孩，還涉嫌虐打嬰孩，導致有嬰孩腦出血癲癇被送醫，這才查出，這8名小孩都受虐，警方依刑法凌虐兒童罪嫌，將兩人送辦，法院也裁定羈押禁見。被害家長控訴無良保母，竟然超收托嬰，還背地裡虐打小孩。（圖／民視新聞）立委陪著被害家長控訴無良保母，竟然超收托嬰，還背地裡虐打小孩。小孩不只被虐打，家長看到影片，心都碎了。事件會爆發，是其中一名11個月大的嬰孩，被保母通知家長送醫，醫師一看不對勁，腦出血還有新舊傷，主動通報警方和社會局。而這名鄭姓的女保母，是社會局登記在案的私人保母，按規定最多可收托，2名2歲以下嬰兒，但她卻找來另1名，沒有合格登記的張姓護理師朋友，偽裝正牌保母，兩人違法超收8名小孩。打踹、羞辱、恐嚇！無良保母惡行犯嫌重大，遭羈押禁見！（圖／民視新聞）社會局和警方介入，這才調閱出近一個月來，無良保母施虐嬰孩的監視畫面，警方將兩人移送法辦，法院裁准羈押。家屬在立委陪同下對外說明，聯合聲明裡針對小孩遭虐打、羞辱與恐嚇，氣憤的寫下看完影片，只剩下殺人衝動。也悲憤的痛訴，沒想到把小孩交出去，竟是把他們送進地獄。即使提告也難以平復內心的悲痛。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：台南保母被控超收.虐童! 嬰幼兒受虐"腦出血" 2人收押 更多民視新聞報導高院今續審「剴剴案」！郁方現身語帶哽咽：應唯一死刑黃國昌要確定？稱政府沒成立「少子女化辦公室」 行政院回擊了藍白又想挖錢？推兒童帳戶救少子化「恐燒數千億」 衛福部狠打臉民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
天降滅火器！砸凹車庫.遮陽板 住戶驚：愛車險被毀
新北市 / 綜合報導 板橋一棟大樓，接連幾天半夜都傳出巨響，原來是滅火器從天而降，砸毀不少住戶的車庫或遮陽板。警方調閱監視器發現，夜班保全接連3天，跑到頂樓丟了8支滅火器，丟的時候還會刻意避開大馬路，所幸沒有砸到人。周姓保全事後供稱，因為太無聊，這個理由讓人傻眼，目前他已經被調離現職，並依社維法裁處。受災民眾曾先生說：「那個滅火器那個喔，剛好被那個(車庫梁柱)卡住，沒有掉下來，如果掉下來，我這台車放這裡，車頂就被他砸壞了。」三更半夜突然天降滅火器，直接把車庫砸出一個大凹陷，曾先生好無奈。受災民眾曾小姐說：「因為我們家被撞出一個洞怎麼會不知道，破一個洞啊還沒修理啊，先把它蓋起來因為它會下雨啊，我有叫人修理，但還是(要一點時間)，因為他砸下去結構已經被破壞了。」遮陽板上的滅火器，還差點就要穿破鐵皮砸到愛車，原來是隔壁大樓夜間保全惹的禍，這棟大樓位於新北市板橋區文化路二段上，接連幾天半夜經常傳出聲響，嚇換不少住戶，警方獲報立即趕往現場，見到員警，大樓副主委也有話想說，警密錄。社區大樓副主委VS.員警說：「目前我們所知道的是，4個滅火器被他丟擲，那有造成別人財物的損害。」副主委看完監視器畫面，氣到不行，原來是大樓夜間保全供稱太無聊，跑上頂樓，從20幾樓往下丟擲滅火器，12月27日到12月29日三天總共丟了8支，附近住戶車庫跟遮陽板多處受損，保全則被警方依社維法裁處。海山分局偵查隊分隊長陳佳良說：「本分局已通知涉嫌人到案說明，全案依違反社會秩序維護法移送新北地方法院簡易庭裁處。」據了解周姓保全丟擲時，刻意避開大馬路，滅火器掉落的位置，都在民宅頂樓或是鐵皮遮陽板上，並沒有造成人員受傷，針對這樣的個人行為，保全公司表示已經將他調離現職，住戶受損部分也會負起全數賠償責任。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「雨刷」涉洗錢225億檢求刑10年 妻逃越南通緝中
職棒假球案組頭「雨刷」蔡政宜，三年前當選嘉義縣議員，被查出四年來洗錢225億，至今收押近四個月，29號遭到檢方起訴，具體求刑十年。他的中國籍妻子也是共犯，早一步逃去越南，檢方也發布通緝。在偵辦過程中，檢警也從雨刷夫婦住處查扣85個精品包、勞力士名錶以及不動產、現金1億7千多萬，生活相當豪奢。 #雨刷 #蔡政宜 #洗錢 #嘉義縣議員 #假球案東森新聞影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
開媽媽的海神「載友狂歡」 26歲男酒駕自撞釀4傷
台中26歲男子，駕照被吊扣，卻開著 他的母親 要價 3百多萬的海神豪車，載朋友 到夜店 喝酒狂歡，喝得爛醉、還硬要開車，回逢甲租屋處，失控撞上路邊的石墩，造成車上33歲的女乘客頭破血流，另外2男1女也受傷，但他不但不配合酒測，同行友人甚至還拍掉記者的手機，態度相當囂張，而李姓男子被依公共危險送辦，車上4人沒阻止他酒駕，每人最高可罰1萬5千元。 #海神#狂歡#酒駕自撞#態度囂張東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
無照駕駛還不專心 筆直一線道竟然「塞嘎並軌」
新北市新店區中安大橋今（28日）發生翻車事故，46歲李姓男子在橋上往安坑方向引道不慎擦撞護欄，當場把車撞成4輪朝天，所幸李男並未受傷，不過他被警方查出駕照已經吊銷，當場被開單舉發，他向警方供稱是為注意車流狀況才發生車禍，但詳細事故原因仍待調查釐清。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
洗錢225億！ 雨刷獲利2億遭起訴求刑十年｜#鏡新聞
中職假球案首腦，也是現任的嘉義縣議員蔡政宜，涉嫌從109年開始跟妻子替博弈網站洗錢，在高雄、越南、馬來西亞等地，使用大量的人頭帳戶跟電腦程式洗錢，金流超過225億！檢警連任追查、抽絲剝繭，日前已起訴該集團幹部5人，12/18對雨刷蔡政宜追加起訴，至於妻子仍逃亡海外，遭發布通緝。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
疑"不讓路撞肩"爆衝突! 4男超商扭打掛彩互告
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導只因為互不相讓擦撞肩膀，就在超商大打出手！台南永康一間超商，爆發肢體衝突，起因是男子和人擦撞先是爆發口角，沒想到對方的父親和弟弟也加入戰局，從口角變成推擠加扭打，結果雙方都掛彩，互提傷害告訴！超商門口擦撞，雙方口角後爆發推擠毆打衝突！（圖／民視新聞）超商內先是兩名男子在口角，接著趙姓父親走過來，挑釁口氣十足。氣氛越來越火爆，一對二的陳姓男子開始吆喝對方，不要再靠近，沒想到衝突緊張還是一直逼進。果然結果就是大打出手，趙姓父親還掛彩流血，從口角到推擠，最後扭打成一團，三人都受傷，警方到場雙方氣都沒消，要互提傷害告訴。民眾說：「出來的時候雙方去撞到，就是有擦撞到然後就開始吵架了，打架的時候好像跑到超商裡面。」三名男子均提出傷害告訴，全案依刑法傷害罪，移送台南地檢署偵辦。（圖／民視新聞）台南市永康分局副分局長謝貴琳表示：「三名男子均提出傷害告訴，全案依刑法傷害罪，移送台南地檢署偵辦。」台南永康這家超商，就位在大馬路旁，附近有大學，來來往往的民眾不少，一邊是不滿被擦撞肩膀，一邊則是父子三人互相撐腰，雙方就在大庭廣眾下爆發肢體衝突。民眾表示：「蠻誇張的，就不至於啊。」、「就看誰去撞到對不起就好啦，就很簡單的事情，沒有必要去吵到這樣子說，一定要大打出手或什麼的。」警方後續將調閱超商監視器畫面，釐清動手先後和責任，依刑法傷害罪嫌，移送台南地檢署偵辦，呼籲民眾理智，一時衝動演變成打架，不僅傷身也可能吃上官司。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：疑"不讓路撞肩"爆衝突! 4男超商扭打掛彩互告 更多民視新聞報導變態役男趁表姊洗澡「拿手機偷拍」！錄5段影像下場慘了北車驚見「張文哥哥親筆信」！向英雄余家昶母親道歉 曝弟弟遭霸凌過往1女3男感情糾紛失控了！松山火車站5人互毆 快打部隊急出動民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中年男酒駕心虛…拒檢跑給警察追！8分鐘內連吞「19張罰單」驚人罰金曝
新北市41歲黃姓男子昨晚（28日）酒駕上路，遭巡邏員警盯上，要求攔檢，未料，黃男拒檢逃逸，雙方展開追逐，沿途不斷違規，直到駛入死巷，被警方活逮，並發現他酒駕涉犯公共危險罪；至於違反道交條例部分依法開出19張罰單，罰金恐超過29萬元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
餛飩店搶位、臨停勸靠邊 新北莽男「持斧」恐嚇｜#鏡新聞
新北市今天(12/29)一連發生兩起斧頭恐嚇案，一名男子買檳榔的時候把車子停太外面，被業者提醒後不滿，抄出斧頭下車理論，另一起居然是因為在輪餛飩店搶位置。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
"雨刷"蔡政宜涉洗錢逾225億 檢偵結起訴求刑10年
南部中心／綜合報導綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜和中國籍太太，涉嫌跨國洗錢，不法金額高達225億元。蔡政宜今年8月遭到收押，太太則潛逃到越南，歷經4個月審理，檢方29日偵結，一共起訴洗錢集團12名嫌犯，對身為首腦的蔡政宜求處10年徒刑，他的太太也被發布通緝。今年5月份，警方破獲大型洗錢機房，背後首腦就是綽號「雨刷」的蔡政宜。（圖／翻攝畫面）荷槍實彈的員警，衝進高級豪宅，嫌犯措手不及，今年5月份，警方破獲大型洗錢機房，而背後首腦就是曾操控中華職棒假球案入獄，現為嘉義縣議員，綽號「雨刷」的蔡政宜。事發後，蔡政宜企圖潛逃出境，在機場被攔截逮捕，遭到收押，他的太太則已經先一步逃往越南，案件歷經4個月偵辦，橋頭地檢署29號偵結，依組織犯罪和洗錢，起訴5名嫌犯，另外對7名共犯發布通緝，主嫌蔡政宜被求處10年徒刑。橋頭地檢署襄閱顏郁山表示：「審酌被告蔡某，前因職棒假球簽賭案，出監後雖擔任嘉義縣議員之民意代表，卻以其配偶籌組跨境洗錢集團，牟取暴利。」主嫌蔡政宜和中國籍太太，涉嫌在高雄成立水房，替泰國博弈集團洗錢。（圖／民視新聞）檢警調查，蔡政宜和中國籍太太，2020年開始，涉嫌在高雄成立7間水房，蔡政宜因為要選議員，身分敏感，從事幕後操盤，太太負責指揮手下，替泰國博弈集團洗錢，綁定人頭帳戶後，指揮水房客服人員，處理賭博相關金流，掩飾賭博網站非法所得，近5年來，協助賭博網站洗錢，高達225億元。蔡政宜和太太，從中不法獲利近2億元，兩人生活過的奢華，開豪車、住豪宅、收藏名錶、精品包也多達近百顆，通通被查扣。橋頭地檢署偵結，起訴5名嫌犯，另外對7名共犯發布通緝，主嫌蔡政宜被求處10年徒刑。（圖／民視新聞）高市刑大科偵隊長林建均表示：「扣押主嫌土地4筆，總計約新台幣1億5千萬左右，該集團為避免外人向警方告密風險，集團幹部多由親友擔任。」為了避免洗錢集團內部人員告密，集團成員主要是蔡政宜嘉義同鄉友人，甚至是親友，互相分工合作，儘管偵辦期間雨刷都配合調查，但擔任發號施令的妻子和其他共犯還在潛逃，檢方對他們發布通緝，持續追查。原文出處：「雨刷」蔡政宜涉洗錢逾225億 檢偵結起訴求刑10年、通緝中籍妻 更多民視新聞報導酒駕拒檢狂逃8分鐘！三重男被開19張罰單 罰金高達29萬「雨刷」蔡政宜涉跨境洗錢225億 橋檢追加起訴求刑10年三重男酒駕拒檢逃跑！8分鐘慘吞「19張罰單」民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
街頭全武行！ 行人違規過馬路駕駛搖車窗怒斥爆糾紛
新北市 / 綜合報導 昨(28)日深夜11點多，新北市三重區爆發行車糾紛，王姓駕駛與乘客開車行經路口，被兩名突然闖紅燈衝出來的黑衣男子嚇到，氣得搖下車窗大聲喝斥，沒想到對方直接衝上前理論，還一度趴在引擎蓋上擋車，駕駛甩開男子直奔派出所報案。雙方事後雖互不提告，但在路中間上演全武行已經違反社維法，仍將依法裁處。兩名黑衣男子，無視路上還有其他來車，直接橫跨車道走向內線的白色轎車，還有機車差點閃避不及，一個S型之後騎到停等區，不過衝突才剛開始，白色轎車突然打開車門，雙方直接在街頭上演全武行。玻璃碎裂聲傳遍大街小巷，其中一名男子跑邊高聲呼喊，違規行人說：「他打我啦。」事發在新北市三重區，昨日深夜11點多，男子和友人行經三和路四段巷弄時，疑似闖紅燈，遭王姓駕駛怒斥，男子不滿上前理論，還一度趴上引擎蓋試圖擋住去路，駕駛將人甩開直衝派出所報警。目擊民眾說：「那時候就是外面很吵，然後旁邊好像有人拿棍子敲他的玻璃，打開看那個，那個人已經站在前面了，他站著，他不是趴著，後來他要迴轉的時候他才趴下去。」火爆場面嚇壞附近民眾，警方獲報趕往，現場只剩被甩到路中間的林姓男子。員警VS.違規行人說：「大哥，你剛剛還有跟別人嗎，沒有啊，你自己一個人而已嗎，他們兩個打我一個，兩個打一個。」滿腹委屈說被兩名男子攻擊，警方將人帶返所了解案情，發現衝突起因原來是他違規在先。三重分局慈福所副所長鄭國文說：「當事人疑似因為不滿汽車乘客搖下車窗辱罵，其違規穿越道路行為，一氣之下，趁車輛停等紅綠燈之際上前理論，雙方隨發生口角肢體衝突。」雖然雙方事後皆表示互不提告，但警方表示在路中間大打出手，已經違反社維法，將會連同違規穿越道路的部分，一起依法裁處。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
行人闖紅燈被搖車窗嗆聲！ 怒趴引擎蓋遭甩飛
新北市三重徐匯中學捷運站旁，昨晚（28號）深夜11點多，有民眾目擊，男子和轎車駕駛發生衝突，不只在路邊互毆，男子還趴上引擎蓋阻止對方離開，嚇得趕緊報警。警方到場將男子帶回偵辦，釐清衝突起因，原來是他不滿闖紅燈，被轎車開窗嗆聲。 #闖紅燈 #三重 #行車糾紛 #徐匯中學捷運站東森新聞影音 ・ 16 小時前 ・ 1