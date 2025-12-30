涉開發第三方支付Heropay洗錢 知名餐飲負責人不法所得逾5億

特勤警力攻堅，直搗犯罪據點。現場查扣大把鈔票、扣下大量文件，從員工到負責人，陸續逮捕35人。

刑事局國際科第2隊長陳思翰指出，「機手輪班24小時處理入金、出金的問題；在清查這些人頭帳戶的金流，也會發現有各國詐騙被害人的受騙贓款。」

被羈押的羅姓主嫌與黃姓財務，檯面上經營餐飲，在台北有名氣，背地卻是從事不法，根據警方調查，兩人涉嫌合作開發第3方支付平台Heropay，專替中國、日本、印度等國的博弈集團洗錢，從中抽取最高千分之八的手續費，自2021年起，4年多來的洗錢金額超過259億，自身也藉此獲利5億多元。

陳思翰說明，「獲利來源是這個錢到最後結算獲利的時候，會以泰達幣的方式交到幣商那裡，然後他們再跟他換新台幣。」

不法集團創設的第三方支付，儘管目前已被廢止，但當初未經合法申請登錄，怎麼多年來能夠順利運作？

數發部數位產業署平台經濟組視察蘇凌平解釋，「代理收付的工具是銀行帳戶，他好像是拿到虛擬帳號，因為銀行的虛擬帳號不會有限制說一定是第三方支付才可以拿。我們只要有收到檢舉，都會去辦說他們是不是真的有提供第三方支付。」

涉及非法洗錢，嫌犯名下的賓士、Lexus等名車也被警方扣押；其中更有一台市值千萬的保時捷，先被行政執行署拍賣，30日以865萬拍成。