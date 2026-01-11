涉開車撞人致死、封鎖死者家屬 演員楊傑宇：我沒有卸責

曾在《植劇場》系列、《地獄里長》演出的男星楊傑宇，與同為演員的妻子吳侑函涉及車禍撞死行人案，死者家屬發文控訴他們「只賠償12萬」，對此，楊傑宇強調絕非事實，「該負的責任我一定負責」。

楊傑宇與老婆吳侑函。（圖／翻攝自楊傑宇IG）

死者家屬在Threads發文指出，奶奶當時是在行人綠燈時走在斑馬線上遭撞，肇事夫妻到靈堂祭拜時的表現讓家屬憤怒直言「演技真的很好」。家屬更崩潰喊話:「誰要你的12萬啊？我給你24萬，請還我一個阿嬤！」特別點名吳姓女演員「跪完就封鎖」的行為根本是在演戲，質疑兩人毫無誠意。

面對排山倒海的指責，楊傑宇10日親自在留言中回應表示：「真的真的很對不起奶奶」，並強調「只賠償12萬」絕非事實。他解釋當時是家屬考量其經濟能力詢問存款剩多少，他才如實告知，「該負的責任我一定負責」。楊傑宇說明強制險已先行賠償200萬元，目前雙方正努力透過第三責任險商談後續賠償，「我一直都在，你們一定找得到我，我沒有卸責」。

針對妻子吳侑函封鎖家屬一事，楊傑宇則解釋，是因為家屬曾提及要「報復」，老婆感到害怕才選擇封鎖，並為此不當處理致歉。他強調事故並非酒駕，當時是颱風前一晚雨勢極大，他在綠燈左轉準備上國道時儀表板顯示時速不到10公里，因視線不佳沒注意到奶奶才發生意外。

楊傑宇表示，事發第一時間立刻叫救護車，且奶奶起初因掛念家裡拒絕就醫，是他與醫護人員不斷勸說才送醫。住院期間他每日聯絡病況並為全家禱告，聽到奶奶離開的消息時內心也完全無法接受，並感激家屬在靈堂時沒有一句責備。楊傑宇坦言「沒有酒駕是本來就該做到的事」，承諾會盡力配合家屬的需求。

楊傑宇也坦言「我無法原諒自己，但我還是要工作、還是要生活」，表示全家人同樣正在經歷巨大的心理創傷。目前全案已進入後續理賠階段。

楊傑宇回應全文：

您們說要報復我們，我老婆很害怕封鎖你不對了嗎。我們真的真的很對不起奶奶！強制險先賠償200萬，接下來我們雙方都很努力跟第三責任險談賠償，我一直都在，你們一定找得到我，我沒有卸責，我們同樣正在經歷很大的創傷，我們沒有酒駕，我們綠燈左轉上國道儀表板時速不到十，颱風前一天雨下很大，我們沒注意到真的真的很對不起、我們也承受很大的教訓。

當下發生事情立馬叫救護車，奶奶也表明要回家不要去醫院，我們拜託奶奶一定要去醫院，救護車到了我們請醫護人員勸奶奶上車，我每天都與您們聯絡了解病況，我每天為你們全家禱告，但奶奶最後還是離開了，我聽到是完全無法接受，到了靈堂我很感激兩位廖大哥對我們沒有一句責備，因為我們雙方內心都很痛苦，意外還是發生了。你需要的是什麼我都會盡力配合，我無法原諒自己，但我還是要工作還是要生活。

真的真的很抱歉。至於只賠償12萬，從頭到尾沒有這件事情，是廖大哥為了考量我的經濟能力問我存款有多少。我據實以告而已。然後廖大哥關心我們的工作狀態，所以我也是如實告知，該負的責任我一定負責。

楊傑宇回應全文。（圖／翻攝自Threads）

