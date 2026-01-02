涉開車輾殺小20歲女友！ 花蓮「7連霸鄉代」之子遭收押禁見

花蓮縣玉里鄉上月31日爆出命案，50歲呂姓男子稱28歲林姓女友跳車後失去呼吸心跳，不過警方到場卻發現她陳屍在公墓附近，且被發現時全身赤裸，經過調查，認定呂男涉有重嫌，當場將其逮捕，檢方如今向法院聲押禁見也獲准；據悉，呂男的父親曾連任多屆卓溪鄉民代表，出身地方望族。

呂姓男子於31日上午11點多左右自行報案，聲稱女友林姓女子倒在地上沒有呼吸心跳。（圖/警方提供，下同）

根據調查，呂男於案發當天自行報案，聲稱女友林女倒在地上沒有呼吸心跳，警方獲報趕抵現場時，發現林女平躺於現場，身上有多處傷痕，頸部有明顯勒痕，且衣衫不整，鑑識人員在現場採證時，不僅在呂男車輛前後保險桿發現撞擊毀損及血跡，更在其住處房間內發現血滴。

呂姓男子矢口否認犯案，辯稱女友身上的傷痕是被前夫毆打所致，並聲稱女友是自己跳車才發生意外。然而，警方在呂男身上查獲毒品殘渣，且根據初步調查，林女臀部有明顯輪胎輾壓痕，與呂男所述說詞不符，全案經複訊後，認為呂男涉重嫌，且有串供、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見並獲准。

媒體報導，呂男出身於地方望族，其父親從政30年，是七連霸的鄉民代表，甚至擔任鄉代會主席，但也從政前曾因家族分產而殺死親人，引發不小的討論。

