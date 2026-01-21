涉闖台鐵台中廢棄車輛暫存區竊電纜銅管 3人收押

（中央社記者蘇木春台中21日電）蔡姓男子等3人涉嫌組成竊盜集團，潛入台鐵位於台中的煤炭廠及廢棄車輛暫存區，竊走共484公斤電纜及銅管，警方獲報循線逮捕涉案3人並查扣贓證物送辦，遭檢方聲押禁見獲准。

鐵路警察局台中分局今天表示，警方近期接獲通報，位於台中市龍井區的國營台灣鐵路公司龍井煤炭廠，及廢棄車輛暫存區，遭人潛入行竊廢棄列車電纜線及銅管。

警方立即組成專案小組，並報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦，案經辦案人員蒐證後，於6日發動拘提、搜索行動，循線將涉案的2名蔡姓及1名林姓嫌疑人查緝到案，並查扣台灣電力公司遭竊剪的裸銅電線153.5公斤，及台鐵列車銅質氣閥管331.2公斤，總計銅質贓物達484.7公斤及犯罪工具1批。

廣告 廣告

辦案人員查出，蔡男等3人組成的竊盜集團，為規避警方追緝，犯案時頻繁使用汽車、機車交替接應共犯及載運贓物。此外，更預先規劃路線，利用深夜閃避監視錄影系統，刻意挑選偏僻處所侵入行竊。

全案警詢後，依竊盜等罪嫌將蔡男等3人移送台中地檢署偵辦，案經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：管中維）1150121