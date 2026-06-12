涉闖空門搜刮財物 警電眼追竊嫌竟是拖吊場員工
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
1名機車車主，今年5月底到新北市新店警分局江陵派出所報案指稱，住家疑被闖空門，竊賊搜刮了黃金、戒指、現金等，損失約新台幣40萬元。新店警分局表示，員警調閱監視器畫面，鎖定1名51歲葉姓男子涉案重大。昨（11）晚11時30分，他已到案說明。原來葉男是拖吊場員工，今年5月15日在拖吊工作時，發現被害人機車前方的置物箱有住家鑰匙，於是私自藏起後，挑選適當時機潛入住宅行竊。
新店警分局表示，5月27日晚間7時24分，被害人在母親陪同下，到轄區派出所報案竊盜。由於被害人於10天前，平時代步的機車，曾被拖吊車拖吊扣押。當天下午5時，他也前往拖吊場，領回車輛並填寫包括住址等基本資料，而且發現機車置物箱的住家鑰匙，不翼而飛。沒想到，家中黃金、戒指、現金等，就在不久後遭闖空門竊走，損失約新台幣40萬元。
警方表示，員警獲報後，調閱被害人住家附近的監視器畫面調查，分析比對後鎖定1輛涉案機車及葉姓男子涉嫌重大。昨晚葉男到案後也坦承不諱，全案訊後依刑法妨害自由罪章（侵入住居）、竊盜及違反個資法等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。
新店警分局調查，葉男在5月15日執行拖吊機車的工作，發現被害人機車前方置物箱，有住家鑰匙。私自竊取鑰匙後，再偷偷記下被害人登記的住家地址。5月25日趁被害人家中無人時，偷偷潛入屋內行竊。至於得手的錢財，已全用於償還債務了。犯案前也已從拖吊場離職。
照片來源：新北市警方提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
監察院平反鄭文逸案 最高法院前院長吳燦：無害瑕疵不能無限擴張
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
貝克漢星光大道摘星⋯隱藏版「家族成員」驚喜現身竟是阿湯哥！ 勾30年熱血回憶
傳奇球星大衛貝克漢（David Beckham）正式在好萊塢星光大道留名！他於本週五（12日）出席了專屬他的「摘星」揭幕儀式，正式進駐這個象徵娛樂界最高榮譽之一的歷史步道。當天現場星光熠熠，除了愛妻維多利亞（Victoria Beckham）與多位兒女盛裝出席，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也以多年摯友的身分驚喜現身，甚至被戲稱為當天的「榮譽家族成員」。
蔣萬安喊廢監察院 近2萬人網路投票驚人一面倒！
總統府11日公布29監委被提名人名單，台北市長蔣萬安12日公開主張應廢除監察院，並建議國民黨、民眾黨立法院黨團全數否決人事案，以凍結監察院運作後再推動修憲。網路媒體YouTube針對「蔣萬安喊『廢除監察院』，請問你贊成嗎？」進行網路投票，截至今（13）日上午9時許，結果顯示高達77%網友贊成廢除；僅20%不贊成。
三重汽車失控撞電桿！44歲駕駛恍神超ㄎ一ㄤ 快篩愷他命陽性又是毒駕
12日下午，新北市三重區三和路二段附近，44歲黃姓男子駕駛自小客車，不明原因突然自撞路邊電桿，警方獲報後趕抵現場，發現黃男雖未受傷，但精神卻非常恍惚，因此立即實施唾液篩檢，測試結果呈毒品愷他命陽性反應，隨即將他帶回偵訊，訊後依公共危險罪移送新北地檢偵辦，並依規定製單舉發查扣車輛。
一度賠百萬！洪都拉斯昔押房買500張股票 「暴跌剩6元」反轉結局曝
男星洪都拉斯耕耘演藝圈多年，上遍各大節目，拍了不少戲劇作品，然而年輕的時候，他曾因為演藝工作很常有一餐沒一餐，決定投資股票賺錢，不僅曾遇到詐騙分析師，甚至曾拿房子抵押用一張10幾塊錢的價格買進500張銀行股，沒想到這檔股票卻一路跌到6塊，讓夫妻倆徹夜難眠，最後雖迎來「驚人反轉」。但他也提醒，千萬別將所有資金放進同個籃子，他的故事也值得近日沈淪股海「四貸同堂」的投資者借鏡。
新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
妻糞便潛血恐大腸癌！陳隨意半年暴瘦25公斤急送醫 「致命病因」曝
陳隨意跟藍正龍、隋棠、千千以及浩子合作的三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首播收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。而陳隨意日前發文透露老婆謝宜君突然一個月內暴瘦5公斤，緊急就醫檢查還好無大礙，推判應該是太累導致。陳隨意自已則是平均兩、三年做健檢，唯一身體嚴重出狀況是當年曾酗酒造成急性胰臟炎住院數十次，差點連命都丟了。蔡維歆
高虹安被害慘了！他驚覺「法條不對勁」：命運被檢察官掐住
即時中心／陳奕劭報導立法院昨（12）日在藍白多數優勢下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制。對此，台灣青年民主協會理事張育萌指出，民眾黨立委許忠信一意孤行惡搞通過「高虹安條款」，卻反而把高虹安的命運交到他們口中萬惡的檢察官手上。他感嘆，藍白真的是法盲，到底怎麼想出這種天才法條？
MLB／換作其他時間其實能上！大谷翔平檢查過關 道奇樂觀二刀流不變
道奇12日以8：6擊敗海盜，不過日籍球星大谷翔平在連續2場開轟後，因左膝發炎提前退場，13日道奇和白襪展開3連戰，大谷沒有被排入先發，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說明，大谷檢查骨頭都沒有問題，換作是其他時間點其實能上場，明後兩天預計就能上場，下週登板的計劃也會照舊。
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
傅子純頭七！王彩樺哀痛發聲 深夜抄心經迴向：怎麼就這樣離開
八點檔演員傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗一出震驚整個台灣演藝圈。頭七這天，曾跟傅子純有過戲劇合作的王彩樺深夜悲痛發聲，表示至今仍不敢相信傅子純離世。蔡佩伶報導
美伊戰事結束露曙光！伊朗外長：協議草案完成 數日內遠距簽署
美伊衝突迎來重大轉折！伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）12日證實，為結束美伊戰事的《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》架構已接近完成，雙方預計在未來幾天內敲定，以「遠距數位方式」完成協議草案的歷史性簽署。
全國模範女警帥氣開球 高雄刑大攜手台鋼雄鷹歡慶警察節
【記者 宋祥霖／高雄 報導】 為慶祝115年警察節，感謝警察同仁長期維護社會治安及守護市民安全的辛勞付出，高雄
不准抹殺歷史！美法官勒令川普政府恢復國家公園看板
美國波士頓聯邦法官做出最新裁決，勒令川普政府必須在21天內，重新安裝從全國國家公園和紀念碑中移除的歷史與科學展示牌。法官痛批，政府因政治立場移除奴隸制度與氣候變遷等看板，是危險的審查行為。
金武烈認不是《鐵拳教育》第一人選 隔空向金南佶道歉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後引爆全球追劇熱潮，男主角金武烈的人氣更是暴漲。然而，該劇爆紅背後卻伴隨選角風波，主角原鎖定資深演員金南佶，但因原作涉及種族與性別歧視爭議，金南佶在粉絲抗議下兩度婉拒演出，最終才改由金武烈接手。
不准冠名！美法官堅持移除甘迺迪中心「川普」大名
美國華盛頓聯邦法官近日駁回川普政府的請求，堅持不暫緩「將川普名字從甘迺迪表演藝術中心移除」的命令。法官強調，只有國會擁有該中心的命名權，此裁決也獲得上訴法院支持，川普之名必須限期拆除。
赴日血拚注意！旅遊達人曝「登機禁帶清單」 帶錯當場就沒收
日本是許多人喜愛的旅遊國家，不少旅客都會趁機購買家電、廚具等商品帶回台灣。不過，若不清楚航空公司的相關規定，可能在機場安檢時遭到沒收。對此，旅日達人林氏璧分享飛航安全相關規範，提醒民眾出國購物前務必先了解規定，以免影響旅程。
警察停車場嬉鬧「拔槍互瞄」！意外擊中同僚遭開除 離譜畫面曝光
帕薩迪納警察局長哈里斯（Gene Harris）表示，開槍員警為阿拉托雷（Roy Alatorre）。中彈員警肩膀受傷後送醫治療，目前已康復，並持續在警局任職。根據警方公布的影片，事發於去年9月。畫面顯示，一名員警先將配槍拔出，並指向坐在巡邏車內的另一名員警，隨後再將槍枝收回槍...
新聞傳真／多次竊取司法資料遭判刑 律師大膽潛入法院偷用電腦
曾在南投地方法院擔任司法行政替代役的律師張禮安，在服役期間從法院下載大量法院內部資料檔案，日前被依洩漏國防以外祕密等罪判刑3個月及4個月。最誇張的是，張禮安退伍後考上律師， 依舊膽大妄為潛入南投地方法院辦公區，想故技重施偷用電腦竊取內部資料，所幸被眼尖的社工察覺制止，經提告後還查出，他早在服替代役時便多次入侵電腦竊取資料紀錄。此外，張禮安還與不具律師資格的學長經營法律事務所，涉違反《律師法》，張禮安若遭判有罪，將面臨停止職務懲戒。
南投巧克力咖啡節6/19登場 許淑華、蔣萬安聯手代言
【記者林玉芬南投報導】2026南投巧克力咖啡節將於6月19日在埔里福興溫泉遊客中心登場，縣府12日舉行記者會，縣長許淑華、臺北市長蔣萬安「聯手出擊」為活動造勢，為咖啡、巧克力產業代言，號召各地遊客把握...