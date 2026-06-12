涉闖空門搜刮財物 警電眼追竊嫌竟是拖吊場員工

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名機車車主，今年5月底到新北市新店警分局江陵派出所報案指稱，住家疑被闖空門，竊賊搜刮了黃金、戒指、現金等，損失約新台幣40萬元。新店警分局表示，員警調閱監視器畫面，鎖定1名51歲葉姓男子涉案重大。昨（11）晚11時30分，他已到案說明。原來葉男是拖吊場員工，今年5月15日在拖吊工作時，發現被害人機車前方的置物箱有住家鑰匙，於是私自藏起後，挑選適當時機潛入住宅行竊。

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新店警分局表示，5月27日晚間7時24分，被害人在母親陪同下，到轄區派出所報案竊盜。由於被害人於10天前，平時代步的機車，曾被拖吊車拖吊扣押。當天下午5時，他也前往拖吊場，領回車輛並填寫包括住址等基本資料，而且發現機車置物箱的住家鑰匙，不翼而飛。沒想到，家中黃金、戒指、現金等，就在不久後遭闖空門竊走，損失約新台幣40萬元。

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警方表示，員警獲報後，調閱被害人住家附近的監視器畫面調查，分析比對後鎖定1輛涉案機車及葉姓男子涉嫌重大。昨晚葉男到案後也坦承不諱，全案訊後依刑法妨害自由罪章（侵入住居）、竊盜及違反個資法等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

新店警分局調查，葉男在5月15日執行拖吊機車的工作，發現被害人機車前方置物箱，有住家鑰匙。私自竊取鑰匙後，再偷偷記下被害人登記的住家地址。5月25日趁被害人家中無人時，偷偷潛入屋內行竊。至於得手的錢財，已全用於償還債務了。犯案前也已從拖吊場離職。

照片來源：新北市警方提供

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