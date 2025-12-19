涉防洪工程弊案 菲律賓前高官墜谷身亡

（中央社記者林行健馬尼拉19日專電）菲律賓公共工程暨公路部（DPWH）一名涉及防洪工程弊案的前副部長，昨晚墜谷身亡；菲律賓內政部長強調，這名高官之死不會影響政府對弊案的調查。

菲律賓內政部長芮慕拉（Jonvic Remulla）今天在記者會上表示，搜救人員於18日晚間在班蓋特省（Benguet）山區發現公共工程暨公路部前副部長卡布拉爾（Maria Catalina Cabral），當時她已陷入昏迷，送醫急救後仍於今天凌晨宣告不治。

初步調查顯示，卡布拉爾疑似從20至23公尺高的山谷墜落至河床。

芮慕拉強調，卡布拉爾之死不會影響弊案調查的推進，「司法之輪不會停止運轉，我們將逮捕所有貪污者，生死不論。」

他並說，雖然家屬已完成身分指認，當局仍將進行DNA檢驗，以排除有人詐死的可能性。

根據司機說法，卡布拉爾下午在汽車經過山路時要求停車，而司機則前往附近加油站加油，返回時已不見她的蹤影；司機隨後前往她下榻的旅館尋找，但同樣未果，於是於晚間向警方報案。

菲律賓警方已將這名司機列為「關係人」。

根據菲律國家灌溉局（NIA）官網資料，63歲的卡布拉爾具土木工程師資格，擁有逾40年公務員資歷，且是DPWH首位從基層一路晉升至副部長的女性。

卡布拉爾曾參與執行多項由亞洲開發銀行（ADB）、世界銀行（WB）及日本國際協力機構（JICA）出資的重大道路、橋梁及防洪工程計畫。

菲律賓7月間爆發防洪工程弊案，數以億計的政府撥款疑被中飽私囊，許多防洪工程品質低劣，有些甚至是「幽靈工程」，民間團體為此發動多次大規模示威；卡布拉爾因被捲入弊案，而於9月辭職。

卡布拉爾9月間曾出席國會調查聽證會。12月15日，總統小馬可仕為查弊成立的獨立調查委員會傳喚卡布拉爾出面說明，但她沒有現身。

獨立調查委員會要求警方徹查此案是否有他殺嫌疑。（編輯：謝怡璇）1141219