涉隱匿代價慘重！台中蛋雞場爆禽流感 全數撲殺拒發補償金

台中市豐原區一處蛋雞場驚傳爆發H5N1亞型高病原性禽流感。（台中市政府提供）

台中市豐原區一處蛋雞場驚傳爆發H5N1亞型高病原性禽流感，由於場內雞隻出現異常大量死亡，經採檢確診為陽性。然而，因該業者在事發初期涉嫌隱匿疫情、未主動通報，農業部防檢署今（28日）態度強硬，除宣布場內剩餘約7,000隻蛋雞將全數撲殺銷毀外，更依據《動物傳染病防治條例》規定，對撲殺的動物及銷毀物品「不予補償」，業者恐將面臨血本無歸且須繳納高額罰鍰的慘痛代價。

據悉，該案場飼養約7,000隻蛋雞，近期卻出現高達1,700隻雞隻死亡的異常狀況，死亡比例明顯過高，且業者未依規定將死雞送化製處理，甚至隱匿未報。對此，中市府成立前進指揮所，預計在2日內完成全場撲殺與清場作業，並針對周邊半徑3公里範圍進行全面消毒，嚴防疫情擴散；民政局也將同步對全市約171處養雞場展開普查。

針對業者隱匿不報的行為，農業部動植物防疫檢疫署副署長傅學理強調，依據法規，畜牧場若發生疫情，業者必須「主動通報」並配合處置，政府才會給予撲殺補償費。由於此案是經由相關單位查獲而非業者自通報，因此對於遭到撲殺的雞隻將不發放任何補償金。

此外，台中市政府也將採取嚴厲立場，依《動物傳染病防治條例》及《畜牧法》對業者處以新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，藉此呼籲養禽業者切勿心存僥倖。

在食安方面，中市衛生局已啟動追蹤機制，要求該場流出的雞蛋全面下架並銷毀，食安處也將稽核退貨流程以確保問題蛋品不流入市面；業者方面已聲明願意配合消費者退費，並設置專責客服專線供民眾洽詢。衛生局進一步說明，禽流感病毒不耐高溫，民眾只要將蛋品與禽肉「徹底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，無需過度恐慌。目前台中市並無人類感染新型A型流感確診病例，相關接觸的工作人員也已造冊進行為期10日的健康追蹤。

正值每年1至2月的高病原性禽流感高峰期，市府特別呼籲市民落實防疫衛生習慣。民眾應遵守「5要6不」原則，包括禽肉及蛋類務必熟食、勤用肥皂洗手、出現症狀戴口罩速就醫、長期接觸者接種疫苗、保持均衡飲食運動；同時做到不生食禽蛋製品、不走私購買來路不明禽肉、不接觸餵食候鳥、不野放丟棄禽鳥、不混養其他禽畜，以及避免前往空氣不流通或人潮擁擠的場所，共同防堵疫情傳播。

