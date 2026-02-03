涉隱匿疫情、私埋雞屍 豐康牧場業者遭羈押禁見

畜牧場外拉起封鎖線，外頭還有台中市動保處人員警戒，台中豐原豐康畜牧場1月底爆發禽流感確診，但雲姓業者沒依規定通報涉嫌隱匿，還找來顏姓友人，把死雞運到苗栗後龍掩埋。

台中檢方2日前往養雞場及業者住處搜索，並約談涉案人員，雲姓業者和顏姓地主也被檢方向法院聲押；台中地院也作出裁定。

台中地方法院行政庭長黃玉琪表示，「本院審酌雲姓被告跟多數證人、共同被告有利害關係，而且他是養雞場負責人，其串供滅證之風險較高，認為有羈押必要。顏姓被告的部分，准以新台幣20萬具保並限制住居。」

台中市府統計，豐康牧場飼養共約7千隻雞，有1773隻感染死亡，業者自述有623隻埋在台中案場內，1150隻則埋在苗栗；除了依《動物傳染病防治條例》與《畜牧法》共開罰115萬元，死雞也必須依照規定去化。

而台中市養雞協會表示，這個畜牧場入會資歷不長，管理方式有待加強。

台中市養雞協會理事長王世琳說：「進來（入會）我記得大約2年而已，他可能就是突然緊張，不知道死雞要怎麼處理，主要是各場的防治要做好就是了。」

依據農業部防檢署監測，我國禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒以來，累計禽場確診案件已達135件，而今（2026）年截至1月30日已經有7件案例場，以雲林、彰化及台南等縣市最多。

而受H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒，疾管署呼籲民眾落實防疫。

疾管署副署長林明誠指出，「不生食蛋類或禽肉，或者是肉製品，一定要煮熟，不要說半生不熟。」

疾管署強調，為防範動物傳人的新型A型流感出現，各地方衛生單位若接獲動物流感疫情通報，就會展開疫調並協助清場，也提醒民眾要確保禽肉蛋類完全熟食等「5要6不」防疫原則。